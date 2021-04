Verso Milan-Genoa, cambia l’attacco: 3 opzioni per sostituire Ibra

Stefano Pioli sicuramente dovrà cambiare qualcosa in attacco in vista del prossimo match, quello del 18 aprile in casa contro il Genoa.

In attesa di capire se e per quante giornate il Milan dovrà rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il tecnico Stefano Pioli comincerà a lavorare in vista del prossimo match. I rossoneri hanno ottenuto tre punti importantissimi ieri a Parma ma ora urge dare continuità ai risultati.

Il prossimo ostacolo in campionato si chiama Genoa, una delle poche squadre che nel girone d’andata riuscì a frenare il cammino del Milan. I grifoni, a caccia di punti per una salvezza sicura, saranno di scena a San Siro il prossimo 18 aprile.

Come scrive Tuttosport, di certo il Milan cambierà qualcosa in attacco. L’assenza di Ibra almeno per il match della 31.a giornata appare certa, dunque Pioli dovrà trovare la formula giusta per rendere comunque pericolosi e concreti i rossoneri nonostante la mancanza dello svedese.

Rebic in pole per guidare l’attacco del Milan

Mister Pioli ha diverse opzioni da poter sfruttare per rimpiazzare Ibrahimovic nel ruolo di prima punta. Quella più ovvia riguarda Ante Rebic: l’attaccante croato, ieri in gol dopo pochi minuti, potrebbe tornare a giocare da centravanti come spesso accaduto in passato.

Il Milan spesso ha ben figurato, anche a livello di gioco e movimenti offensivi, quando ha schierato Rebic come uomo più avanzato, visto che l’ex Eintracht e Fiorentina rispetto a Ibra è più dinamico e tende a dare meno punti di riferimento possibili ai difensori.

Con Rebic centravanti, Pioli potrebbe scegliere di schierare come esterno sinistro uno tra Hauge e Brahim Diaz, entrambi ieri lasciati in panchina. Ma c’è anche l’opzione Rafael Leao: il portoghese ha chiuso il match col contropiede del 3-1 e potrebbe essere un’altra soluzione praticabile.

Non da escludere l’utilizzo di Rebic e Leao assieme, magari interscambiabili nel ruolo di prima punta. Tra i due probabilmente è il croato a trovarsi più a suo agio come terminale offensivo, ma anche il classe ’99 deve maturare in quella posizione.

Milan-Genoa, chance in vista per Mandzukic?

Non solo Rebic o Leao. C’è anche una terza opzione per la formazione di Pioli che riguarda il rientro del ‘desaparecido’ Mario Mandzukic. Ieri il croato era finalmente in panchina, tornato disponibile dopo i troppi problemi muscolari delle scorse settimane.

Mandzukic è stato ingaggiato a gennaio scorso proprio per dare il cambio a Ibrahimovic, come elemento di esperienza e fisicità. Ma finora il numero 9 rossonero non ha potuto dare alcun contributo per le note questioni muscolari e atletiche.

Contro il Genoa potrebbe avere la sua chance, anche se molto dipenderà dal suo stato fisico durante la prossima settimana di allenamenti. Più probabile che l’ex Juventus possa rendersi utile in corsa, magari dando il cambio al connazionale Rebic.