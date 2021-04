Calciomercato Milan, rinnovo Hysaj: cambia tutto?

Arrivano novità da Napoli sul futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese destinato al Milan potrebbe aver cambiato idea.

Da diverse settimane si parla con una certa sicurezza di un futuro in maglia rossonera per Elseid Hysaj. Il terzino albanese del Napoli sarebbe destinato a lasciare la sua attuale società per la scadenza del contratto, con il Milan dato in pole per ingaggiarlo.

Hysaj sarebbe un colpo interessante e utile a costo zero. A prescindere dalle valutazioni tecniche, visto che viene da una stagione non esaltante, l’albanese è sicuramente un elemento duttile. In carriera il classe ’94 ha infatti ricoperto sia il ruolo di terzino destro che quello di laterale sinistro.

Ma il quotidiano napoletano Il Mattino oggi ha parlato di una possibile sorpresa nel futuro del 27enne difensore ex Empoli. Dopo mesi in cui si è discusso di una rottura ormai certa con il Napoli, ora non si esclude una possibile ricucitura dei rapporti in extremis.

Hysaj pensa al rinnovo: dipenderà dal prossimo allenatore

Secondo quanto riportato dal suddetto giornale, Hysaj non ha ancora parlato col Napoli di un eventuale rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Al momento attuale il terzino è destinato a svincolarsi, con la possibilità di scegliere autonomamente dove accasarsi.

A sorpresa dunque, secondo le ultime infortmazioni, Hysaj potrebbe chiedere al suo agente Mario Giuffredi di intavolare una trattativa last-minute, entro la fine della stagione 2020-2021, per cercare di restare al Napoli. Ma si tratta di una decisione ancora tutta da ponderare.

Sotto la guida di Rino Gattuso in questo campionato Hysaj sta avendo più spazio, preferito spesso come terzino sinistro a Mario Rui (anch’egli gestito da Giuffredi). Il suo futuro dipenderà dunque da chi sarà il prossimo tecnico del Napoli, ovvero se quest’ultimo considererà Hysaj un elemento utile o solo un rincalzo cedibile sul mercato.

Il Milan dunque aspetta e valuta l’eventuale assalto al giocatore albanese. Ai rossoneri farebbe sempre comodo avere un terzino esperto e duttile come Hysaj. Ma occhio anche all’eventuale concorrenza: in caso di addio al Napoli, sul calciatore potrebbero spuntare le proposte di Roma, Fiorentina e diverse società estere.