Verso Milan-Genoa: emergenza a sinistra per Ballardini

Ballardini ha problemi sulla fascia sinistra in vista di Milan-Genoa. L’allenatore rossoblu dovrà fare delle scelte per il match di San Siro.

Domenica alle 12:30 il Milan tornerà in campo e a San Siro riceverà il Genoa. Dopo la ritrovata vittoria contro il Parma, non senza sofferenza, è fondamentale conquistare altri 3 punti per la corsa Champions League.

Stefano Pioli dovrebbe recuperare Alessio Romagnoli, che già la scorsa settimana aveva iniziato a lavorare in gruppo. Possibile che anche Davide Calabria cominci ad allenarsi insieme alla squadra, anche se per la convocazione bisognerà vedere come si evolveranno le sue condizioni fisiche. È stato fermo diverse settimane dopo l’operazione a un ginocchio e lo staff rossonero sarà prudente.

Ballardini ha problemi sulla corsia sinistra

Se Pioli avrà un Milan al completo o quasi nella gara di campionato in programma domenica a San Siro, non potrà dire lo stesso Davide Ballardini con il suo Genoa. Infatti, l’allenatore rossoblu è in emergenza per quanto riguarda la fascia sinistra del suo 3-5-2.

Luca Pellegrini e Lennart Czyborra sono infortunati. Nella partita contro la Juventus anche Davide Zappacosta, laterale destro adattato sulla corsia mancina, ha avuto un problema fisico e ha dovuto uscire. In questi giorni Ballardini dovrà valutare le condizioni dei propri giocatori e, se non recupererà nessuno di loro, si ritroverà a decidere chi adattare sulla fascia sinistra.

Non ci sarà neanche Domenico Criscito, che era diffidato e contro la Juventus ha rimediato un cartellino giallo che gli costerà la squalifica per Milan-Genoa. Il Grifone non si presenterà a San Siro nella migliore condizione possibile.

Nelle ultime nove partite di campionato la squadra rossoblu ne ha vinta solamente una, in trasferta a Parma. Tre sono state le sconfitte (contro Inter, Roma, Juve) e ben cinque i pareggi.