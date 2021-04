Milan, buone notizie da Calabria: recupero lampo!

Davide Calabria si è operato al menisco poche settimane fa, ma secondo i ben informati starebbe bruciando le tappe per rientrare.

Il 19 marzo scorso Davide Calabria, un po’ a sorpresa, è finito sotto i ferri. Il terzino del Milan ha scelto, con l’avallo della società rossonera, di intervenire chirurgicamente per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro, che evidentemente lo infastidiva da tempo.

Il professor Roberto Pozzoni, primario della clinica ‘La Madonnina’, ha stimato in poco più di un mese i tempi di recupero per Calabria. Si tratta comunque di un intervento al ginocchio, articolazione molto delicata in particolare per i calciatori professionisti.

Secondo quanto riporta Tuttosport però, il recupero di Calabria starebbe procedendo in maniera ben più rapida del previsto. Fonti vicine al Milan danno il numero 2 rossonero ormai quasi pronto per rientrare, con un buon anticipo sulla tabella di marcia.

Inizialmente si era parlato di 30 giorni pieni per il recupero muscolare di Calabria, il quale poi avrebbe avuto bisogno di qualche giorno per ritrovare anche la condizione atletica in allenamento. La previsione era quella di rivederlo convocato per Lazio-Milan del prossimo 26 aprile.

Pare però che il difensore classe ’96 possa tornare in gruppo già in questa settimana. Nei prossimi giorni, se la visita di controllo al menisco sarà positiva, Calabria potrebbe essere accomunato di nuovo al resto dei compagni. Ovviamente appare impossibile che possa essere convocato per la gara contro il Genoa di domenica.

Più probabile che il terzino sia disponibile per il turno infrasettimanale di mercoledì 21 aprile, quando il Milan ospiterà il Sassuolo. Un recupero molto importante per il finale di stagione, visto che sulla fascia destra difensiva Pioli ha alternato Dalot, Kalulu e Saelemaekers senza però trovare un rimpiazzo ideale.

Prima dell’infortunio si è parlato di quella in corso come la miglior stagione di Calabria in carriera. Il calciatore 24enne finora ha collezionato 32 presenze ufficiali tra campionato e coppe, con anche due bellissime reti all’attivo. La sua media-voto, tenendo presenti i maggiori quotidiani sportivi, è al momento di 6,2.