Calciomercato Milan – Tutte pazze per Milik, ma c’è già intesa con una big!

Arkadiusz Milik è uno dei più gettonati in vista del mercato estivo. Molte squadre italiane lo monitorano, ma ce n’è una in netto vantaggio!

È un profilo che piace e convince quello di Arkadiusz Milik; una prima punta forte fisicamente e con un gran fiuto del gol. L’approdo al Marsiglia è stato certamente un mero trampolino di lancio per il polacco, che dopo i sei mesi in Francia è pronto al grande salto di qualità.

Su di lui c’è una clausola di rescissione di soli 12 milioni di euro: una mossa contrattuale mirata al facile svincolo dal club francese. Tanti club, italiani ed esteri, sono in corsa per Milik. Ma sono soprattuto molteplici le pretendenti della Serie A.

Il polacco conosce bene il campionato italiano: col Napoli ha fatto faville! E per questo le principali big sono pronte all’assalto. Con una così grande scelta, alla fine sarà il calciatore stesso a decidere la sua destinazione.

Nelle ultime ore ci arrivano delle notizie molto rilevanti sul futuro di Milik: l’attaccante avrebbe già l’intesa con una big di Serie A.

Dalla Francia – Intesa tra Milik e Juventus

Il nome di Arkadiusz Milik è stato accostato a diversi club italiani. Milan, Roma, Inter e Juventus sono state le società più interessate al polacco, che ne avrebbero potuto fare l’attaccante titolare della propria formazione, in cambio della grande visibilità al calciatore.

La Roma e la Juventus negli ultimi giorni pare abbiano esercitato un forte pressing per portare Milik in Italia. Ma come ci informa il portale francese buzzsport.fr, il polacco avrebbe già raggiunto l’intesa con il club bianconero.

La modica clausola rescissoria su Milik agevola l’interesse della Juventus, che con le potenziali uscite di Dybala, Morata e se vogliamo Ronaldo, non avrebbe difficoltà a saldarla. Se così fosse, la Roma ma anche altri club italiani come Milan ed Inter, dovrebbero farsi da parte.

L’interesse della Juve per Milik va avanti da parecchio tempo: già la scorsa estate erano girate voci su un possibile accordo, ma poi il Napoli ha trattenuto il polacco pur non impegnandolo in campo. Come riportato dalla fonte francese, l’attaccante 27enne non potrebbe mai rifiutare l’offerta del club bianconero. E l’accordo col Marsiglia (di lasciarlo partire in estate nonostante il prestito di 18 mesi) catapulta il polacco ad un passo dall’addio alla Francia.

Il prestito con clausola al Marsiglia potrà permettere a Milik di conquistarsi il palcoscenico di una big, e la Juventus appare la destinazione più probabile.