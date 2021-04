“Rinnovo Ibrahimovic, è cosa fatta”: la conferma di Sky

Ibrahimovic è ormai prossimo a firmare il rinnovo di contratto col Milan. Diverse le situazioni di Donnarumma e Calhanoglu, per i quali manca l’accordo ancora.

Il Milan ha tre importanti rinnovi di contratto da finalizzare a breve. Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono in scadenza a giugno 2021 e il club vuole assolutamente confermarli.

Quello più vicino al prolungamento dell’accordo è Ibra. Paolo Maldini nel pre-partita di Parma-Milan ha ammesso che l’intesa è ormai a un passo, mancano pochi dettagli prima di arrivare alle firme. Salvo colpi di scena clamorosi, il centravanti svedese continuerà a vestire la maglia rossonera anche nella stagione 2021/2022.

Rinnovi Ibra, Donnarumma e Calhanoglu: il punto di Sky Sport

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha confermato che per Ibrahimovic il rinnovo è ormai cosa fatta e mancano pochi dettagli. Mino Raiola, agente di Zlatan e di Donnarumma, ha lasciato Torino e non è escluso che si diriga verso Milano per parlare con la dirigenza del Milan.

A proposito di Donnarumma e anche di Calhanoglu, continuano ad esserci problemi nelle trattative inerenti i rispettivi prolungamenti di contratto. Il club rossonero non vuole far partire i due giocatori a parametro zero e sta facendo il possibile per tenerli. Da capire se le offerte già presentate verranno aumentate.

Luca Marchetti ha aggiunto che per Donnarumma non risultano esserci società interessate a offrire l’ingaggio preteso da Raiola. Il Milan ha proposto un rinnovo a 8 milioni di euro netti a stagione, nessun altro ne ha offerti 10 o più finora. Il valzer dei portieri in Europa non è partito e potrebbe non partite. Le big sono tutte a posto in porta, non hanno la necessità di puntare su Gigio nell’immediato.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono convinti che i soldi messi sul tavolo per il prolungamento contrattuale di Donnarumma siano sufficienti. Non gli si può dare torto. Ora il portiere percepisce 6 milioni annui ed è stato proposto un aumento da 2 milioni. Un’offerta che non dovrebbe essere rifiutata, eppure… Vedremo come finirà questa telenovela, oltre a quella riguardante Calhanoglu.