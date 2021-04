Calciomercato Milan, tutti pazzi per Kean: sfida italiana

Tutti pazzi per Moise Kean. L’attaccante italiano, accostato anche al Milan, piace parecchio a Juventus e Inter. Servono 50 milioni di euro per strapparlo all’Everton

L’Italia fuori dalla Champions League, con le sue squadre, ormai da tempo, sorride per l’accesso in semifinale di tre suoi calciatori: Alessandro Florenzi, Marco Verratti e Moise Kean.

Sia il centrocampista che l’esterno sono rimasti in panchina, nel match tra Psg e Bayern, dopo aver sconfitto il Covid; per l’attaccante, invece, poco più di venti minuti di gioco. Proprio il classe 2000, stamani, è protagonista sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani: il nome di Kean è rilanciato in ottica Juventus ma il giocatore piace davvero a tutte le big della Serie A.

Anche il Milan non è indifferente al profilo del classe 2000 così come Inter e Roma. Le cifre però sono davvero importanti: per riportare in Italia Kean serviranno almeno 50 milioni di euro. L’Everton, proprietario del cartellino del giocatore, ha già fissato il prezzo e difficilmente farà sconti.

Kean, come detto, piace ma i problemi per farlo vestire di rossonero sono davvero parecchi. Il Psg, con il quale ha realizzato 16 gol, è più che soddisfatto del suo contributo e vorrebbe mantenerlo in rosa. Un dettaglio, poi, non da poco è legato all’agente di del giocatore, Mino Raiola. I rapporti con il Milan sono buoni ma oggi con l’agente le priorità sono altre, a partire dal contratto di Gigio Donnarumma.

E’ interessante notare, però, come le big del calcio italiano abbiano deciso di seguire la strada tracciata dal Milan, puntando sui giovani.

Leggi anche:

Giovane bomber

Difficilmente il nuovo centravanti da affiancare a Ibrahimovic sarà Moise Kean ma quasi certamente sarà giovane. Come raccontato in questi giorni, i nomi in cima alla lista di Maldini e Massara sono Gianluca Scamacca e soprattutto Dusan Vlahovic. Per l’italiano servirà una cifra vicina ai 25 milioni di euro, per convincere il Sassuolo, proprietario del suo cartellino; per il serbo, che ha stessa età di Kean, invece, le richieste della Fiorentina sono decisamente più alte: Commisso sta lavorando al rinnovo e non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber per meno di 40 milioni.