Milan, Calhanoglu meglio di Messi in una statistica

Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori che ha effettuato più passaggi chiave considerando i migliori cinque campionati europei. I numeri

Il suo rinnovo è in bilico e sta facendo parecchio preoccupare. Tutti i tifosi rossoneri, ma anche il Milan stesso, brama il prolungamento di contratto di Hakan Calhanoglu. Purtroppo manca l’accordo per la cifra finale dell’ingaggio stagionale, e si spera che al più presto questo arrivi.

Il turco, considerando le ultime due stagioni, si è dimostrato essere il perno principale del gioco offensivo della squadra di Pioli. I palloni importanti passano da lui, tra assist e giocate decisive. A dirlo sono proprio i numeri, dato che Calhanoglu è risultato tra i migliori giocatori per passaggi chiave effettuati.

Non parliamo di Serie A, ma dei top cinque campionati europei. La prestigiosa classifica è stata sviluppata da WhoScored, ebbene Hakan Calhanoglu ne fa parte con merito (in ex equo con Thomas Müller in Bundesliga ) con 78 passaggi chiave effettuati in questa stagione.

Il turco ha fatto addirittura meglio di Lionel Messi in Liga, che ha realizzato 65 passaggi chiave. Tra i primi posti figura forse il più forte trequartista d’Europa, Kevin De Bruyne, che in Premier League ne ha realizzati 87.

Di seguito la classifica completa di WhoScored: