Milan, le ultime da Milanello – Calabria, lavoro personalizzato

Le novità sull’allenamento svolto dai rossoneri oggi a Milanello. Importanti le notizie sugli infortunati e sui possibili titolari nella gara contro il Genoa

Il Milan, già da lunedì è a lavoro per preparare al meglio la gara di domenica mattina contro il Genoa di Ballardini. Mancano soltanto otto partite alla fine del campionato, e ognuna di questa rappresenta per i rossoneri una finale. È vietato fare passi falsi se si vuole conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, la gara contro i liguri non è assolutamente da sottovalutare, ma da intendere come un match importantissimo al fine di conquistare i tre preziosissimi punti.

Come ci mostrano le foto pubblicate dall’AC Milan sul canale ufficiale Twitter, i ragazzi di Pioli anche oggi hanno svolto un allenamento molto producente.

I rossoneri hanno lavorato sulla tattica e sul possesso palla, esercizi utili a preparare con cognizione il match contro il Genoa. Il Milan ospiterà i liguri a San Siro, una gara casalinga quindi, e sappiamo bene quanta fatica ha fatto la squadra di Pioli nell’ultimo periodo nella partite giocate in casa. È necessaria concentrazione e limitare al minimo i possibili errori.

Il punto sugli infortunati

Come ben sappiamo, nella scuderia di Pioli sono rimasti soltanto due i giocatori infortunati. Davide Calabria e Daniel Maldini nell’allenamento di oggi hanno svolto un lavoro personalizzato. Per il rientro in gruppo bisogna pazientare qualche altro giorno.

Soprattutto per il terzino, che ha subito un intervento al menisco del ginocchio destro, ci vorrà un pò di pazienza. Ma sapere che ha già ricominciato a muoversi è una buona notizia. Già da questa o dalla prossima settimana, i due rossoneri sopracitati dovrebbero rientrare in gruppo.

Leao è sempre favorito su Mandzukic

Dall’allenamento svoltosi oggi a Milanello, è intuibile che domenica contro il Genoa ci sarà Rafael Leao a sostituire Zlatan Ibrahimovic (squalificato per una giornata) nel ruolo di prima punta. Mandzukic potrebbe subentrare nel secondo tempo e mettere un pò di minuti nelle gambe.

Il suo contributo potrà essere molto utile per il finale di stagione, ma affinchè questo avvenga è necessario che recuperi quanto prima una condizione fisica convincente.

Come ci informa il sito ufficiale del Milan, Stefano Pioli ha concesso per domani un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Gli allenamenti riprenderanno quindi venerdì 16 aprile.