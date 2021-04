Squalifica Ibrahimovic: niente Genoa, dubbi sulla sentenza

Il Milan non avrà Zlatan Ibrahimovic per la sfida contro il Genoa. La sua squalifica, per una sola giornata fa discutere. Dubbi sulla sentenza

C’era grande attesa per il verdetto del Giudice Sportivo, che ieri puntualmente, all’ora di pranzo, ha squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic, dopo l’espulsione di Maresca nel corso di Parma-Milan, match valevole per la trentesima giornata di Serie A, giocata al Tardini.

Come spiegato bene dal legale dei rossonero, Leonardo Cantamessa, “gli strumenti della giustizia sportiva non consentono di impugnare una squalifica di una giornata. Bisognerebbe fare un ricorso di urgenza ma questo strumento non è ammesso per le squalifiche di un solo turno”.

Ibra è stato fermato per un solo turno – come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo – “per avere, al 15° del secondo tempo, di Parma-Milan, proferito con atteggiamento provocatorio una critica irrispettosa al Direttore di gara“.

Una motivazione che lascia più che perplesso il Milan. Come riporta stamani il ‘Corriere della Sera’, resta un grande dubbio in merito a tutta questa vicenda: nel Codice di Giustizia Sportiva, infatti, non c’è alcuna traccia di “atteggiamento provocatorio” e di “critica irrispettosa” nei confronti degli arbitri.

Si parla solamente di “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Appare ovvio, dunque, che le frasi del bomber svedese, rivolte a Maresca, attorno all’ora di gioco, siano rientrate in questo caso, un caso che comporta la squalifica di una sola giornata. La sentenza del Giudice Sportivo appare dunque piuttosto anomala.

Niente Genoa

Ibrahimovic sarà costretto a saltare il match di domenica, alle ore 12.30, contro il Genoa e farà ritorno in campo nell’infrasettimanale, che si giocherà sempre a San Siro, con il Sassuolo di De Zerbi. Stefano Pioli è così privato del suo elemento più importante in un momento delicato della stagione, in cui serve più di ogni altra cosa la leadership e il carisma di Zlatan Ibrahimovic.

Contro il Grifone, il mister si affiderà quasi certamente a Rafael Leao come punta centrale. Difficile immaginare Mario Mandzukic titolare dopo la lunghissima assenza. Il croato, se continuerà a lavorare con il resto del gruppo anche in questa settimana, troverà spazio a partita in corso