Milan, Calabria: “Il recupero sta andando bene”

Nel webinar che ha avuto luogo oggi tra il Milan e l’Associazione Parole O_Stili, Davide Calabria ha parlato del suo recupero dall’infortunio

Non vediamo Davide Calabria sul campo da gioco, a destreggiarsi col suo Milan, dall’11 marzo. Il terzino è uscito infortunato dal match contro il Manchester United e in seguito ha dovuto sottoporsi ad una delicata operazione al menisco del ginocchio destro.

Una vera tegola per Stefano Pioli, rimasto orfano del suo terzino destro migliore. Sappiamo quanto Davide si sia rivelato un calciatore importantissimo per il Milan in questa e nella passata stagione. Quest’anno lo abbiamo addirittura visto occupare la posizione di mediano di centrocampo, quando la squadra di Pioli versava in una situazione di totale emergenza dal punto di vista dalle assenze.

Adesso Calabria è alle prese con il suo recupero, che come abbiamo potuto leggere oggi su TuttoSport, sta procedendo meglio del previsto. Difatti, dal giorno dell’intervento, avvenuto il 19 marzo, era stato pronosticato poco più di un mese per il recupero totale del terzino italiano.

Ma a sorpresa e contro ogni aspettativa, Davide potrebbe rientrare ad allenarsi in gruppo già questa settimana, ed essere convocato per il match contro il Sassuolo di mercoledì prossimo.

Delle sue condizioni e del suo recupero ne ha parlato lo stesso Calabria, nel webinar avvenuto in ambito dell’iniziativa d’impegno sociale da parte dell’AC Milan.

Le parole di Davide Calabria

Oggi, il Milan ha firmato il Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport, e all’evento ha partecipato anche Davide Calabria. Il rossonero, tramite un webinar, si è fatto testimone dell’importante iniziativa, e ha parlato del suo recupero dall’infortunio. Queste le parole di Davide: