Lega Serie A – Dimissioni Dal Pino: la posizione del Milan

Sette club di Serie A hanno chiesto le dimissioni da presidente della Lega di Paolo Dal Pino. Il Milan, con le parole del numero uno del club, Scaroni, ha confermato la sua fiducia a Dal Pino

Posizione in bilico per Paolo Dal Pino, con sette club di Serie A che hanno chiesto le sue dimissioni da presidente della Lega. Stando alle ultime notizie le squadre che lo hanno sfiduciato sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona.

Il Milan appoggia Dal Pino

Non c’è dunque il Milan, che continua ad appoggiare Dal Pino. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalle parole di Paolo Scaroni. Il presidente del club rossonero, intercettato dall’Ansa, ha ribadito di sostenere l’attuale presidente della Lega: “Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea – ammette il numero uno del Milan -.Sta facendo un buon lavoro”.