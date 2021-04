Calciomercato Milan, caccia alla punta | Tutti i talenti esteri visionati

Il Milan vuole affiancare a Ibrahimovic un giovane attaccante che possa sbocciare al suo fianco. Ecco la lista dei nomi di Maldini e Massara.

Priorità all’attacco. Il Milan nella prossima stagione sembra aver bisogno di un nuovo centravanti, nonostante nelle prossime ore verrà ratificato il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. Ma lo svedese non basterà per garantire gol e presenza offensiva.

Le caratteristiche dell’attaccante che il Milan cerca per completare il reparto sono ormai note: una punta giovane, di prospettiva, con qualità sia fisiche che tecniche non indifferenti. Ma soprattutto che abbia voglia e pazienza di imparare dall’immortale Ibra, attendendo il proprio turno per mettersi in mostra.

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci su due talenti che già militano in Serie A: Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, che sembrano essere profili ideali. Ma il Milan sa che per ingaggiare uno di questi due centravanti servirà un esborso a dir poco oneroso.

Ecco perché, come riferito da Tuttosport, i dirigenti milanisti hanno dato mandato ai propri talent-scout di reperire anche all’estero alcuni profili che possano rappresentare valide alternative offensive. Il quotidiano torinese oggi ha svelato la lista che Maldini e Massara avrebbero in mano.

Leggi anche:

Da Edouard a Traoré: tutti i profili per il vice-Ibra

Diversi i profili che il Milan sta valutando dopo i recenti report degli osservatori, guidati come sempre dal genio del giovane capo-scout Geoffrey Moncada. Si tratta di una lista di giovani centravanti che nei rispettivi campionati si sono già messi in mostra positivamente.

Costoso e già noto il primo nome: Odsonne Edouard, bomber francese del Celtic Glasgow che era stato seguito dal Milan anche la scorsa estate. Il classe ’98 ha carattere e senso del gol, ma il problema riguarda il costo del cartellino: gli scozzesi lo valutano almeno 35-40 milioni di euro.

Sarà presto avversario dell’Italia agli Europei un altro obiettivo del Milan. Ovvero Breel Embolo, nativo del Camerun ma di nazionalità svizzera. 24 anni, tanta fisicità e rapidità per questo talentuoso elemento del Borussia Mochengladbach. Non segna molto (solo 3 reti stagionali) ma lavora tanto per la squadra.

Due giovani bomber nel mirino del Milan giocano nella Ligue 1 francese. Il primo è Amine Gouiri, 21enne cresciuto nel Lione ma esploso a Nizza. Fisico non possente ma dotato di grande qualità tecnica. L’altro è El Bilal Touré, stellina del Reims classe 2001, di cui si parla come di un predestinato.

Infine ci spostiamo in Olanda. In casa Ajax c’è un giovanissimo centravanti di cui si è parlato subito benissimo ma che ultimamente va rilanciato. Si tratta di Lassina Traoré, nativo del Brukina Faso con una media-reti pazzesca. Ma anche il vecchio pallino Myron Boadu (classe 2001) può tornare a far parlare di sé in orbita Milan.