Il Milan punterà certamente su un centravanti e un esterno destro. Carlo Pellegatti conferma che sono questi due ruoli la priorità dei rossoneri

Il centravanti è una delle priorità del Milan. Il club rossonero ha deciso di puntare con forza su un nuovo attaccante, che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si appresta a firmare il suo contratto con i rossoneri per un altro anno ma non sarà solo. Troppe le partite saltate, in questa stagione, per puntare esclusivamente sul 39enne. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità di dar fiducia a Rafael Leao come punta centrale.

Domenica, contro il Genoa, sarà chiamato a giocare nuovamente come riferimento in avanti ma le prestazioni offerte quest’anno hanno ben fatto capire che il portoghese si esprime meglio sulla sinistra o come seconda punta. L’acquisto a gennaio di Mario Mandzukic è la prova di questo. Il croato difficilmente riuscirà a convincere il Milan a rinnovargli il contratto e si punterà su un profilo giovane.

Anche Carlo Pellegatti, sul proprio canale Youtube, ha confermato questa linea: “A me risulta che il Milan vuole un centravanti a prescindere dalle prestazioni di Leao in questo finale di stagione – ammette il giornalista – Si punta anche ad un riforzo sulla fascia destra, chiaramente se non ci saranno partenze. Sono questi i ruoli da colmare, le priorità”.

I profili sul taccuino di Maldini

E i nomi per il ruolo di attaccante sono ben noti a tutti: il Milan ha messo da tempo gli occhi su Gianluca Scamacca, che oggi – attraverso un’intervista – ha chiaramente strizzato l’occhio ai rossoneri, e Dusan Vlahovic.

Due centravanti giovanissimi – l’italiano è un classe ’99 e il serbo un 2000 – pronti a ad esplodere alle spalle di Ibrahimovic. Le richieste dei rispettivi club, Sassuolo e Fiorentina, sono diverse ma la scelta del Milan andrà oltre ai soldi che dovrà sborsare. Scamacca ha una valutazione di 25 milioni di euro, Vlahovic di 40.

Le prossime settimane, una volta risolti i problemi legati ai rinnovi, si penserà con decisione a rafforzare la squadra. Chiaramente non sono escluse sorprese e nomi mai venuti fuori prima.

Per quanto riguarda il ruolo di esterno, il profilo che più piace è quello di Ikone del Lille, per il quale servono 25-30 milioni di euro. Attenzione, però, anche a Lucas Vazquez e Florian Thauvin, giocatori che andranno in scadenza il prossimo 30 giugno.