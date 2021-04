Sarebbero ben sei le squadre sulle tracce di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan piace in tutta Europa: ecco le possibili destinazioni del centrale italiano dei rossoneri

Come raccontato in mattinata, il Milan è disposto a cedere Alessio Romagnoli la prossima sessione di calciomercato. La priorità in casa rossonera è il riscatto di Fikayo Tomori e di fronte ad un’offerta da 25-30 milioni di euro, l’attuale capitano può dire addio.

Il contratto di Romagnoli è in scadenza il 30 giugno 2022 e appare evidente che senza un accordo per il prolungamento, una separazione appare davvero scontata. In questi ultimi giorni si è parlato delle possibili richieste di Mino Raiola, suo agente: sarebbero superiori ai sei milioni di euro. Una richiesta, se confermata, che potrebbe definitivamente allontanare Romagnoli dal Milan.

Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un possibile scambio con la Juventus: Romagnoli in bianconero e Federico Bernardeschi in rossonero. Scambio che aiuterebbe le due squadre a mettere a bilancio importanti plus-valenze ma dal Milan si sono mostrati ancora piuttosto freddi rispetto a questa possibilità.

Il problema più grande per far si che si concretizzi lo scambio è certamente legato all’alto stipendio dell’esterno italiano, che attualmente percepisce 4,5 milioni di euro netti a stagione. Un stipendio, che per capirci, sarebbe più alto di quelli di Kessie e Calhanoglu, pedine fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli.

Sei squadre per Romagnoli

Ma le offerte per Alessio Romagnoli non dovrebbero mancare. Il difensore classe 1995 ha davvero parecchio mercato, un po’ in tutta Europa. Fichajes.net fa il punto sulle possibili squadre interessate a lui.

Tra queste ci sarebbe il Barcellona, chiamato a rimpiazzare Umtiti, ma anche il Manchester United, che potrebbe considerarlo il piano B, in caso non dovesse andare in porto l’acquisto di Varane. Romagnoli, inoltre, piace anche a Mourinho e al suo Tottenham.

In Germania e in Francia, invece, le squadre sulle tracce del centrale del Milan sono il Psg di Leonardo e il Borussia Dortmund.

Attenzione, infine, chiaramente anche alla pista italiana: oltre i bianconeri c’è da tenere d’occhio la possibilità Lazio, squadra per cui ha sempre fatto il tifo.