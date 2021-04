Milan, Pioli elogia il possibile acquisto: “Forte e promettente”

Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Milan-Genoa, ha parlato di Gianluca Scamacca, attaccante della squadra ligure e osservato speciale in ottica mercato

Domani il Milan incontrerà il Genoa in un importantissimo match. È d’obbligo per i rossoneri conquistare i tre punti e consolidare quel fragile secondo posto. È anche vero che la squadra di Ballardini è un’avversaria ostica: seppur sia la meno forte sulla carta, si è sempre dimostrata un ostacolo da superare.

Il match Genoa-Milan giocatosi nel girone d’andata lo dimostra ampiamente. Nonostante i rossoblù militavano in zona retrocessione, hanno saputo strappare un prezioso pareggio ai rossoneri (2-2), mettendoli nettamente in difficoltà.

Per questo domani, alla squadra di Pioli non può mancare la giusta concentrazione. Analizzando la possibile formazione che il Ballardini schiererà in campo, l’attenzione non può che ricadere su Gianluca Scamacca, giovane centravanti che si è messo particolarmente in mostra in questa stagione.

Il classe 1999 sembra essere il giocatore più temuto, ma anche osservato. Difatti, quello di Scamacca è un profilo che piace parecchio all’ambiente rossonero, che potrebbe vedere in lui il perfetto vice Ibrahimovic. Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Milan-Genoa, ha speso qualche parolina sull’attaccante italiano.

Scamacca fa paura e gola al Milan

In questa stagione, il giovane Scamacca ha già realizzato nove gol e due assist tra campionato e Coppa Italia. Ciò che più sorprende di lui è la statura e la forza fisica. Sembrerebbe davvero l’erede tecnico di Zlatan Ibrahimovic.

Le sue grandi caratteristiche lo hanno ovviamente posto al centro dell’interesse di top club, tra cui appunto il Milan, ma anche la Juventus. Il Sassuolo, società proprietaria del suo cartellino, ha fissato un valore di mercato sui 30 milioni di euro. Un’alta cifra, che sta a rappresentare il prestigio di questo astro nascente del calcio italiano.

La dirigenza rossonera pare apprezzare molto il suo profilo, e oggi Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre gara, lo ha certamente confermato: “Un giovane molto promettente, con caratteristiche ben delineate. Grande fisicità e tecnica, un giocatore forte”.

Sono state queste le parole del tecnico rossonero su Gianluca Scamacca. Chissà che l’allenatore parmense non sia il primo a volerlo nella sua rosa, a rinforzare il reparto d’attacco per la prossima stagione.