Nuovo San Siro, Sala convinto: “Non credo di sbagliare”

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala è tornato a parlare della questione attorno al progetto del nuovo Stadio di Milan e Inter

Beppe Sala è ritornato a parlare del progetto del nuovo Stadio di Milan ed Inter, in occasione della presentazione del simbolo della sua lista civica per le prossime elezioni di Milano. Il sindaco in carica del capoluogo lombardo ha sottolineato come non può essere sbagliato chiedere garanzie quando aleggiano grossi dubbi sul progetto del nuovo San Siro. Le sue parole:

Leggi anche: