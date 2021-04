Calciomercato Milan, si complica Edouard: offerta in arrivo

Uno degli obiettivi del Milan per l’attacco, il francese Odsonne Edouard, starebbe valutando l’offerta di un club della Premier League.

Tra i nomi che il Milan sta sondando e valutando per rinforzare il reparto offensivo in vista del 2021-2022, c’è anche un talentuoso centravanti francese che gioca in Scozia. Si tratta di Odsonne Edouard, punta di diamante del Celtic Glasgow.

Un calciatore di cui si parla molto bene da tempo, fin da quando era nel settore giovanile del Paris St-Germain. La società scozzese ha investito senza indugi su di lui nel 2018, riscattandolo dai parigini per ben 10,5 milioni di euro, diventando così l’acquisto più caro della storia del Celtic.

Edouard però in estate farà le valigie. Per lui è arrivato il momento di cambiare aria e trasferirsi in un campionato ben più prestigioso di quello britannico. Il Milan è una delle possibili pretendenti, visto che la dirigenza milanista è rimasta ben impressionata dal classe ’98 durante le sfide dirette in Europa League della fase a gironi.

Edouard, spunta il pressing del West Ham

Milan che però rischia di essere beffato a sorpresa nella corsa ad Edouard. L’attaccante infatti piace a molti club europei, tra i quali anche alcune rivali in Serie A. Juventus e Roma in particolar modo si sarebbero informate sulle prospettive future del francese.

Ma secondo quanto scrive Todofichajes.com, in pole al momento ci sarebbe un club di Premier League. Offerta in arrivo da parte del West Ham. La squadra londinese è la vera rivelazione della stagione in Inghilterra, visto che al momento occupa il quarto posto in classifica.

Gli Hammers sono pronti a muoversi con il Celtic per strappare il sì di Edouard ed inserirlo in rosa come punta di diamante in vista della prossima stagione. Quando il West Ham dovrebbe tornare a partecipare ad una competizione UEFA dopo anni di assenza.

La proposta dovrebbe essere vicina ai 20 milioni di euro e potrebbe accontentare le richieste del club di Glasgow, che otterrebbe una plusvalenza di circa 10 milioni su Edouard. Venti è anche il numero di reti segnate finora in stagione dall’ex PSG, che fa gola a molti ma potrebbe a breve indicare Londra come suo prossimo approdo.