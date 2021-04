La vicenda Superlega rischia di oscurare la corsa Champions in Serie A che, a 7 giornate dal termine, coinvolge cinque squadre in una situazione ravvicinata di punteggio

Con la Serie A che rischia di essere travolta dal possibile avvento della Superlega, la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta la principale attrazione nelle restanti sette giornate di campionato nelle quali, a meno di clamorose sorprese, l’Inter dovrebbe avviarsi alla conquista dello Scudetto.

Lotta Champions che coinvolge, nell’ordine, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli e Lazio. Considerate le distanze ravvicinate, il calendario rappresenta un fattore fondamentale per decretare le tre qualificate. Oltre ai prossimi impegni, attenzione anche all’incognita Superlega. Con Milan, Juve e la stessa Inter che dovrebbero far parte del torneo, la classifica e le qualificate alla prossima edizione di Champions potrebbero cambiare con il conseguente stravolgimento dei risultati sul campo.

Tutte ipotesi al momento. La certezza è che mercoledì 21 aprile si tornerà già in campo per il turno infrasettimanale. Da lì sarà una volata emozionante fino al 23 maggio, un mese e poco più per scrivere tutti i verdetti

Corsa Champions, il calendario delle contendenti

Il Milan, al momento a +6 dal quinto posto del Napoli, sulla carta è la squadra che ha il calendario più difficile con tre scontri diretti (Lazio, Juventus e Atalanta) e altrettante sfide con compagini in lotta per la salvezza (Benevento, Torino, Cagliari), tornata prepotentemente ad animarci con il 4-3 del Cagliari al Parma e le concomitanti sconfitte di Fiorentina, Benevento e Spezia, rispettivamente a +5 e +6 dai sardi.

Il Milan, di fatto, sarà artefice del proprio destino e potrebbe condizionare anche la sorte di altre squadre in lotta per i rispettivi obiettivi in campionato. Non mancano, tuttavia, altri scontri diretti tra le altre contendenti. Su tutti Napoli-Lazio, un confronto che potrebbe essere decisivo anche per il Milan stesso.

CALENDARIO MILAN

32.a giornata: Sassuolo

33.a giornata: LAZIO

34.a giornata: Benevento

35.a giornata: JUVENTUS

36.a giornata: TORINO

37.a giornata: Cagliari

38.a giornata:ATALANTA

CALENDARIO ATALANTA

32.a giornata: ROMA

33.a giornata: Bologna

34.a giornata: SASSUOLO

35.a giornata: PARMA

36.a giornata: Benevento

37.a giornata: GENOA

38.a giornata: Milan

CALENDARIO JUVENTUS



32.a giornata: Parma

33.a giornata: FIORENTINA

34.a giornata: UDINESE

35.a giornata: Milan

36.a giornata: SASSUOLO

37.a giornata: Inter

38.a giornata: BOLOGNA

CALENDARIO NAPOLI

32.a giornata: Parma

33.a giornata: FIORENTINA

34.a giornata: UDINESE

35.a giornata: Milan

36.a giornata: SASSUOLO

37.a giornata: Inter

38.a giornata: BOLOGNA

CALENDARIO LAZIO



32.a giornata: NAPOLI

33.a giornata: Milan

34.a giornata: Genoa

35.a giornata: FIORENTINA

36.a giornata: Parma

37.a giornata: ROMA

38.a giornata: SASSUOLO