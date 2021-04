Real, Barcellona e Atletico in SuperLega: la reazione del Betis | FOTO

Il Betis Siviglia cancella Atletico, Real Madrid e Barcellona della classifica della Liga dopo l’annunciata nascita della SuperLega.

Dodici club europei hanno deciso di fondare la SuperLega, una nuova competizione che sta creando tante discussioni. A far parte del progetto anche Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid.

La Liga, come altre leghe nazionali, ha già manifestato la propria contrarietà alla novità che alcune società vogliono introdurre nel calcio. Ha condannato la creazione di tale competizione, ritenendo che attacchi i principi della competitività aperta e del merito sportivo. Pronte azioni per combattere la SuperLega.

Betis, cancellate le tre big dalla classifica della Liga

Intanto il Betis Siviglia ha pubblicato una nuova classifica della Liga cancellando Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona che occupano oggi le prime tre posizioni della classifica. Un gesto per manifestare la contrarietà alla mossa fatta dalle tre big spagnole. Senza di loro, la graduatoria del campionato vedrebbe il Siviglia capolista davanti al Villarreal e allo stesso Betis. Quest’ultimo, dunque sarebbe qualificato alla prossima Champions League.

Ci sono molte reazioni negative alla nascita della SuperLega, con varie squadre non incluse nel progetto che stanno manifestando in più modi il proprio dissenso. Vedremo cosa succederà in questo terremoto che sta scuotendo il mondo del calcio.