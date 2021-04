Al Milan piace molto Lucas Gourna Douath, giovane talento che milita in Ligue 1 con la maglia del Saint-Etienne. Valutazione già molto alta.

Non si sa ancora che tipo di stagione calcistica sarà la prossima, ma il Milan sul calciomercato continuerà a cercare di assicurarsi i migliori giovani talenti in circolazione. Il club vuole proseguire in questo progetto.

E tra i prospetti messi nel mirino dai rossoneri c’è anche Lucas Gourna-Douath, diciassettenne centrocampista del Saint-Etienne. A rivelare l’interesse del Diavolo sono i colleghi di Goal.com, che però evidenziano anche che sul giocatore hanno messo gli occhi anche altre società importanti e dunque sarà complicato acquistarlo.

Il Milan pensa a Gourna-Douath: costa 25 milioni di euro

Per assicurarsi Gourna-Douath vengono indicati come rivali da battere Chelsea, Lipsia, Bayern Monaco e PSG. E il Saint-Etienne punta a incassare una cifra importante dalla cessione del proprio gioiello, si parla di circa 25 milioni di euro come prezzo per il cartellino del calciatore.

Il centrocampista classe 2003 ha collezionato ben 25 presenze nella Ligue 2020/2021, 10 di queste da titolare e le altre 15 da subentrato. Nelle ultime quattro partite di campionato è rimasto in panchina tre volte e ha disputato solamente 7 minuti, però il ragazzo è molto giovane e ha un talento che potrebbe portarlo ad avere un grande futuro.

Gourna-Douath in Francia è ritenuto da molti un “nuovo Pogba”, essendo un centrocampista forte fisicamente (è alto 1,85 m) e con buona tecnica. Ma a differenza del giocatore del Manchester United, lui è un mediano più difensivo. Probabilmente è meglio il paragone con Kantè come caratteristiche. La sua migliore prestazione finora l’ha fatta il 6 gennaio nell’1-1 casalingo contro il Paris Saint Germain. Nonostante la forza degli avversari, ha mostrato grande personalità.

Il contratto del talento francese scade a giugno 2023. Il Saint-Etienne vorrebbe rinnovarlo, però le offerte da squadre più importanti possono spingere il ragazzo a decidere di cambiare aria. Vedremo se anche il Milan si farà avanti concretamente. Sicuramente 25 milioni sono molti per un calciatore che è appena agli inizi.