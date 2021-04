Milan, Maldini: “Non sapevo nulla della Super League. Chiedo scusa ai tifosi”

Le parole di Paolo Maldini nel pre partita di Milan-Sassuolo. Il direttore tecnico è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport

Paolo Maldini è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Milan-Sassuolo. Diversi i punti toccati dal Direttore Tecnico rossonero, ecco di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla questione attorno la Super League: “Voglio precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardanti la Super League. L’ho saputo domenica sera, come tutti. È stata una cosa decisa a livello più alto rispetto al mio. Io voglio scusarmi nei confronti dei tifosi, non soltanto del Milan, ma di tutti. Questi si sono sentiti un pò traditi ed è giusto chiedere scusa. Poi è chiaro che un dirigente nel 2021 sappia quanto i ricavi e la sostenibilità siano importanti. Ma in questo non si può prescindere dalla meritocrazia e dai principi dello sport”.

Sull’andare oltre la Super League e concentrarsi sui veri obiettivi: ”Le mie considerazioni le faccio a chi mi interpella, e questo è normale per un direttore sportivo. Noi siamo qua per combattere e per tornare tra le prime quattro dopo sette anni che manca la Champions League al Milan, e i ragazzi lo sanno bene”.