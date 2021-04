Gazzetta – Superlega addio: 4 mosse per riformare il calcio

Il mondo del calcio va cambiato, ci sono aspetti sui quali dover intervenire. Il tema Superlega deve essere un’occasione per fare modifiche.

La Superlega non si farà, almeno nel breve periodo. Dieci dei dodici club fondatori hanno già annunciato la propria rinuncia, mancano solamente Barcellona e Real Madrid.

Al netto delle polemiche, quanto successo dovrebbe rappresentare l’occasione per pensare un maniera più seria a come migliorare il mondo del calcio. Ci sono diverse cose che non funzionano adeguatamente e sulle quali intervenire. Il fatto che la Super League non prenda vita, non deve far pensare che il sistema di oggi vada bene.

Calcio da riformare anche senza Superlega

Il giornalista Marco Iaria de La Gazzetta dello Sport ha indicato quattro punti fondamentali sui quali dover intervenire.