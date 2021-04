The Athletic – Anche il Milan si ritira dalla Super League

Stando a quanto riportato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, anche il Milan si sarebbe ritirato dal progetto Super League. Per adesso non sono arrivate ulteriori conferme, ma si va verso questa soluzione. Come sappiamo, tutte le inglesi si sono tirate fuori ufficialmente: in questi minuti sono arrivati i comunicato ufficiali. Sono rimasti quindi in pochissimi: le tre spagnole, quindi Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, e le tre italiane, con il Milan però in prima linea per abbandonare il torneo. Ci si attendono comunicati ufficiali in tempi brevi da parte dei club o anche della Super League stessa. Che potrebbe annunciare la sospensione del progetto.

Secondo quanto riportato da Cadena SER, il Milan non avrebbe ancora preso una decisione netta. Lo farà insieme a Inter e Juventus nelle prossime ore. Sarà quindi una scelta in blocco.

🚨⚽️ ÚLTIMA HORA 🎙️ Informa @josedpalacio 🇮🇹 El Inter de Milan confirma a la Cadena SER que los italianos decidirán en bloque su futuro en la Superliga Europeahttps://t.co/BSZoXKxxDA pic.twitter.com/RbhNBNW5ys — El Larguero (@ellarguero) April 20, 2021

Continuano ad essere minuti caldissimi in attesa di notizie dalle italiane. Stando a quanto riportato dall’ANSA, l’Inter avrebbe fatto sapere alla Juventus di “non essere più interessata al progetto Super League”. I nerazzurri, insieme al Milan, sarebbero pronti a lasciare.