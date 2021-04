Calciomercato Milan, futuro Thauvin: svolta dalla Francia

La pista Milan per Florian Thauvin si sarebbe raffreddata. L’esterno francese, ora, sarebbe più vicino al rinnovo con il Marsiglia. Non è però totalmente da escludere l’ipotesi rossonera

Come ampiamente detto, il Milan durante il prossimo calciomercato estivo proverà a migliorare la corsia destra della trequarti. Alexis Saelemaekers, nonostante i tanti alti e bassi, continuerà a far parte del progetto di Stefano Pioli.

L’idea sarebbe quella di cedere Samu Castillejo, per una somma vicina ai dieci milioni di euro, e affiancare al belga, ex Anderlecht, un calciatore che possa garantire maggiore qualità e numero di gol. Nell’ultimo periodo sono tanti i nomi accostati ai rossoneri, tra questi c’è certamente Florian Thauvin. L’esterno francese, come rivelato da Maldini in passato, è tra gli osservati speciale ma un vero affondo non c’è ancora stato.

Dalla Francia, si è parlato di un accordo praticamente trovato tra le parti ma le ultime news smentiscono tale ipotesi: secondo ‘La Provance’, infatti, la pista si sarebbe notevolmente raffreddata anche se la possibilità di un approdo a Milano di Thauvin non è ancora totalmente da escludere. Sono cresciute, così, le possibilità di vedere il calciatore rinnovare con il Marsiglia.

Leggi anche:

Alternative sulla destra

Sul taccuino di Maldini e Massara, come detto, ci sono davvero parecchi nomi. Un calciatore dal profilo importante è sicuramente Lucas Vazquez. Il calciatore spagnolo ha un contratto in scadenza, con il Real Madrid, il prossimo 30 giugno. I rossoneri sono interessati all’esterno ma la concorrenza, con Psg e Bayern Monaco, è davvero di quelle importanti. Importanti come i soldi richiesti da Vazquez, che non si accontenterebbe di certo di meno di 4 milioni netti a stagione.

Guardando in Francia, oltre a Thauvin, continua a piacere Ikone del Lille. I rapporti tra i francesi e il Milan sono ottimi ma per il giovane esterno servono 25-30 milioni di euro. Prezzo decisamente più basso quello di Riccardo Orsolini: il calciatore in estate lascerà il Bologna, visto il contratto in scadenza nel 2022. Servono 15-18 milioni ma sull’italiano si registra l’interessamento anche da parte di Fiorentina e Roma.