Calciomercato Milan, affare Hysaj | L’agente fa un annuncio

Hysaj è uno dei terzini destri che il Milan tiene in considerazione. Può lasciare Napoli a parametro zero. Ha parlato l’agente del giocatore oggi.

Il futuro di Diogo Dalot al Milan è in bilico, dato che il giocatore è arrivato con la formula del prestito secco. Senza un nuovo accordo con il Manchester United, farà ritorno in Inghilterra.

Il club rossonero potrebbe ritrovarsi nella situazione in cui dover prendere un nuovo terzino destro. Servirà un vice affidabile di Davide Calabria. E non sarà Andrea Conti, che anche in caso di rientro dal prestito al Parma (riscatto condizionato dalla salvezza) verrà poi venduto. Paolo Maldini e Frederic Massara già stanno studiando alcuni profili che possono tornare utili a Stefano Pioli.

Hysaj via da Napoli: destino ancora da stabilire

Uno dei laterali destri che interessano al Milan è Elseid Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli. Il rinnovo sembra difficile, il 27enne albanese sta pensando di lasciare la maglia azzurra per trasferirsi in un’altra squadra.

Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del suo assistito: «Se Hysaj lascerà il Napoli, sarà il Napoli a rimetterci. Ci sono quattro-cinque situazioni alle quali stiamo lavorando, due-tre in Italia e un paio all’estero. Le società italiane sono di prima fascia, con una storia importante».

Il noto procuratore non fa i nomi dei club sulle tracce del terzino albanese, però fa intendere che in Serie A ci sono squadre importanti. Anche il Milan dovrebbe essere tra loro.

Come detto in precedenza, molto dipenderà dal futuro di Diogo Dalot. Il club rossonero dovrà decidere se lasciarlo tornare a Manchester oppure se provare a tenerlo ancora chiedendo un rinnovo del prestito o tentando l’acquisto definitivo a cifre ragionevoli. Bisognerà attendere fine stagione per avere il quadro chiaro della situazione.