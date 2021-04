Lazio-Milan, Orsato arbitro dell’incontro

Scelto l’arbitro che dirigerà Lazio-Milan, match dell’Olimpico, in programma lunedì prossimo alle ore 20.45, che chiuderà la trentatreesima giornata di Serie A

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Lazio-Milan, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A. Il match in programma all’Olimpico, lunedì alle ore 20.45, sarà dunque diretta dal 45enne, che rappresenterà l’Italia ai prossimi Europei. I guardalinee saranno Carbone e Preti, con Sacchi come Quarto uomo. Al Var Mazzoleni, all’Avar Paganessi.

Le designazioni della 34esima giornata di Serie A

ATALANTA – BOLOGNA h. 20.45

FABBRI

DE MEO – PERROTTI

IV: SOZZA

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

BENEVENTO – UDINESE h. 12.30

MARIANI

SCARPA – ROSSI C.

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: LONGO

CAGLIARI – ROMA h. 18.00

IRRATI

BRESMES – LIBERTI

IV: ABBATTISTA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI VUOLO

FIORENTINA – JUVENTUS h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI

GENOA – SPEZIA Sabato 24/04 h. 15.00

MANGANIELLO

DI IORIO – MUTO

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: TEGONI

INTER – H. VERONA h. 15.00

ABISSO

GALETTO – ROSSI L.

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

LAZIO – MILAN Lunedì 26/04 h. 20.45

ORSATO

CARBONE – PRETI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

PARMA – CROTONE Sabato 24/04 h. 18.00

RAPUANO

COLAROSSI – FIORE

IV: SERRA

VAR: PICCININI

AVAR: PASSERI

SASSUOLO – SAMPDORIA Sabato 24/04 h. 20.45

GARIGLIO

GIALLATINI – VONO

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO

TORINO – NAPOLI Lunedì 26/04 h. 18.30

VALERI

DEL GIOVANE – IMPERIALE

IV: FOURNEAU

VAR: AURELIANO

AVAR: CECCONI