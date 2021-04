Trattativa per il rinnovo bloccata tra il Milan e Donnarumma, sul quale sembra aver fatto irruzione la Juventus facendo la propria proposta.

Il Milan e Gianluigi Donnarumma non sono ancora vicini al rinnovo di contratto. Tutt’altro, l’accordo per proseguire il rapporto rimane abbastanza lontano.

Il club rossonero ha offerto un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Una proposta considerevole, dato che attualmente Gigio percepisce uno stipendio da 6 milioni annui. C’è stato uno sforzo economico rilevante da parte della dirigenza. Tuttavia, Mino Raiola chiede più soldi, è partito da una richiesta di 12 milioni.

Calciomercato Milan, la Juventus ci prova per Donnarumma?

Il Corriere dello Sport spiega che la Juventus ha deciso di andare all’assalto di Donnarumma, offrendo un ingaggio da oltre 10 milioni netti all’anno. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno buoni rapporti con Raiola e ci sono stati dei contatti per provare a condurre in porto l’operazione.

Oltre alla questione stipendio, con l’agente va anche discussa la commissione per l’eventuale trasferimento. Questo tipo di affari non sono quasi mai veramente a “parametro zero”, perché i procuratori spesso intascano delle somme importanti.

La Juventus è pronta a fare un investimento su Donnarumma, portiere che ha 22 anni e che rappresenta il futuro. Poterlo prendere senza dover trattare con il Milan è una grande occasione e la società bianconera ha iniziato a muoversi, stando a quanto asserito dal Corriere dello Sport.

Comunque tale operazione diventa fattibile solamente se la Juventus riesce a vendere Wojciech Szczesny, l’attuale portiere titolare della squadra di Andrea Pirlo. Cessione non semplice, dato che il polacco percepisce circa 7 milioni di ingaggio e il mercato dei portieri appare bloccato in Europa. Forse qualche spiraglio si potrebbe aprire in Premier League, dove le risorse economiche sono tante.

Il Milan spera di riuscire a confermare Donnarumma, però è entrato già nell’ottica di doverlo sostituire. Non a caso sono circolate indiscrezioni sui contatti per Mike Maignan del Lille, estremo difensore con il quale ci sarebbe già un accordo di massima per un eventuale trasferimento in rossonero.