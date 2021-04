Lazio-Milan, le ultime di formazione | Doppio forfait per Pioli

Le ultime informazioni riguardo gli schieramenti di Lazio e Milan, che nel posticipo di lunedì si daranno battaglia allo stadio Olimpico.

Soltanto lunedì sera il Milan scenderà in campo per la 33.a giornata del campionato di Serie A. In vista un incontro molto difficile, sul campo della Lazio. Una sorta di scontro diretto per la zona Champions League, anche se in realtà i rossoneri vantano per ora otto punti di vantaggio in classifica.

In attesa dell’allenamento di rifinitura di domani, Stefano Pioli continua ad avere notizie non troppo positive dall’infermeria di Milanello. Infatti, come riferito anche da Sportmediaset, difficilmente il Milan recupererà per la trasferta romana due tasselli importanti.

Forfait in vista per Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez. Entrambi continuano a lavorare a parte e molto probabilmente saranno esclusi dalla lista dei convocati. In particolare Ibra, che continua ad avere fastidi al polpaccio, non sarà rischiato per provare poi a recuperarlo in vista di Milan-Benevento del 1 maggio.

Leggi anche:

La probabile formazione del Milan

Senza Ibra e Theo dunque il Milan si ritroverà ancora privo di due elementi fondamentali per la propria manovra offensiva. Ma Pioli può esultare parzialmente per il recupero di Ismael Bennacer: l’algerino sta bene e dovrebbe tornare titolare lunedì sera all’Olimpico.

Nella probabile formazione anti-Lazio, il Milan dovrebbe schierarsi con Diogo Dalot come terzino sinistro titolare al posto di Hernandez. Bennacer riprenderà il suo posto in mediana accanto a Kessie. In attacco invece dovrebbe avere un’altra chance Rafael Leao, mentre Mandzukic partirà dalla panchina.

Unico dubbio per Pioli riguarda il tandem di difensori centrali. Si va verso la conferma del duo Kjaer-Tomori, che tanto bene ha fatto nell’ultimo mese e mezzo. Ma c’è anche la tentazione Alessio Romagnoli: il capitano è pienamente recuperato e chiede spazio.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

La probabile formazione della Lazio

Dall’altra parte c’è una Lazio che vuole tornare in corsa per i primi quattro posti. Non sarà facile, dopo la batosta subita giovedì sera in casa del Napoli e la sfida di dopodomani contro il Milan avrà il sapore di ultima chiamata per la squadra di Inzaghi.

La formazione biancoceleste potrebbe variare leggermente rispetto alla gara del ‘Maradona’. Turno di riposo in vista per il deludente Lucas Leiva, così come per Luis Alberto che sembra pronto a rifiatare. Ci sarà invece Ciro Immobile che pare aver superato i problemi al polpaccio.

L’undici titolare della Lazio: (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Pereira, Fares; Immobile, Correa.