Milan o Juve? Adani a sorpresa su Vlahovic: “Con lui punterebbero allo scudetto”

Il Milan continua a corteggiare Dusan Vlahovic, ma la concorrenza per il serbo è spietata. L’Atalanta potrebbe inserire nella corsa al giocatore

Sono giorni complicati per i rossoneri, che con la sconfitta di San Siro contro il Sassuolo hanno dato una brusca frenata alla corsa Champions. Nulla ancora è perduto però, e il Milan è ancora padrone del suo destino. Diretta concorrente, oltre a Juventus, Napoli e Lazio, l’Atalanta vuole non sono beffare il diavolo in campionato, ma anche sul mercato. La dea incanta ormai da diversi anni in Serie A, lottando ogni stagione per le zone alte della classifica e per passare il turno di Champions, spesso riuscendoci. La cenerentola del calcio, il sogno, gli outsider. Sono stati chiamati in tanti modi gli uomini di Gasperini, ma la verità è una sola, i bergamaschi hanno colmato il gap e potrebbero essere pronti al grande salto.

Secondo Lele Adani, intervenuto nella serata di ieri sul canale Twitch di Christian Vieri, i nerazzurri non possono – per raggiungere obiettivi più prestigiosi – limitarsi a mantenere i propri big. Con Ilicic in partenza e Muriel tentato dall’Inter, l’Atalanta potrebbe addirittura provare il colpaccio in attacco quest’estate.

Vlahovic all’Atalanta: il consigli di Adani

Sarà un finale di stagione sanguinoso, calcisticamente parlando, per i rossoneri. Il Milan non vuole gettare al vento tutti i sacrifici fatti negli ultimi 12 mesi. Passando per le zone di metà classifica infatti, nell’ultimo anno il diavolo è finalmente tornato a respirare aria fresca in vetta. Uno degli avversari più ostici sarà ancora una volta l’Atalanta, che potrebbe inserirsi quest’estate anche nella corsa per l’obiettivo del Milan in attacco Dusan Vlahovic. In chiave di appeal dunque, sarà ancora più importante per i rossoneri centrare la qualificazione in Champions.

E’ stato anche Lele Adani a parlare di una trattativa che al momento è solo una suggestione, ma che potrebbe diventare realtà visto che i nerazzurri avrebbero di fatto le armi per regalarsi un centravanti top. “Se io fossi l’Atalanta, per fare il salto di qualità prenderei Vlahovic, e perchè no puntare allo scudetto”.

Di diverso avviso Bobo Vieri, conduttore e host della trasmissione Bobo tv in onda su Twitch. Secondo l’ex Inter Dusan, qualora dovesse lasciare Firenze, andrebbe in club più blasonato. “Se va via, e la Fiorentina non lo farà andare via, va al Milan, alla Juve o all’Atletico”.