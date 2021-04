Calciomercato Milan, Milik resta in Francia: domino attaccanti

Il Psg sulle tracce di Arkadiusz Milik. L’attaccante, accostato al Milan, potrebbe restare in Francia, dando vita ad un effetto domino dei centravanti. Ecco lo scenario

Arkadiusz Milik è uno dei tanti nomi accostati al Milan per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Il bomber polacco, trasferitosi in Francia a gennaio dopo essere stato messo ai margini dal Napoli, è pronto a lasciare il Marsiglia già in estate.

Il calciatore rappresenta, infatti, una grande opportunità di mercato per tante squadre: il centravanti, infatti, può lasciare l’OM per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

In questi ultimi giorni è stato confermato l’interesse da parte del Milan per il giocatore, ma la concorrenza è di quelle importanti. In Italia la Juventus, così come la Roma, non lo hanno mai perso di vista così come il Siviglia. La novità è però, l’interesse del Psg.

I francesi – come riporta Tuttosport – starebbero pensando a Milik per sostituire Moise Kean. Il centravanti italiano, classe 2000, ha una valutazione importante sui 50 milioni di euro e i capitolini avrebbero così deciso di virare altrove. L’ex Juventus potrebbe così avvicinarsi nuovamente al bianconero, visto che difficilmente rimarrà all’Everton.

Leggi anche:

Effetto domino

Se la Juventus dovesse davvero acquistare Kean, il club del presidente Agnelli si farebbe, inevitabilmente, da parte per gli altri obiettivi, come Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.

Non è un segreto che gli attaccanti di proprietà di Sassuolo e Fiorentina, siano quelli in cima alla lista della spesa del Milan. Anche i due giovani – come raccontato – hanno valutazioni importanti, superiori ai 40 milioni di euro ma il club rossonero ha dimostrato di essere capace di fare investimenti di questo tipo per giovani calciatori.

La scorsa estate è stato la volta di Sandro Tonali, la prossima potrebbe toccare ad un bomber, da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Attenzione, comunque, alla pista che porta ad Andrea Belotti, che non ha ancora rinnovato il contratto col Torino. Il suo attuale accordo scade nel 2022 e potrebbe cambiare aria al termine della stagione ad una cifra leggermente più bassa rispetto a quella di Scamacca e Vlahovic