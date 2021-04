Inter-Verona, gol annullato a Faraoni: errore evidente dell’arbitro | Video

Sta facendo molto discutere il gol annullato al Verona nel finale di gara contro l’Inter. La rete non è stata convalidata per un presunto fallo

È terminata 1-0 a San Siro la partita tra Inter e Verona. Dopo una parte di gara sontuosa dei gialloblù di Juric, al 75’ del secondo tempo è arrivato il vantaggio nerazzurro grazie al gol di Matteo Darmian. L’assist è stato fornito dal solito Hakimi, che in ripartenza, ha aperto a una gran corsa servendo il compagno.

Il Verona, da quel momento in poi, ha cercato disperatamente il pareggio: risultato che, per quanto visto, i veneti avrebbero meritato ampiamente. E attenzione, perchè l’1-1 degli uomini di Juric era in realtà arrivato.

Negli ultimi minuti della gara, precisamente all’83’, Faraoni, da sviluppi di un cross, ha colpito con la spalla il pallone, spingendolo in rete. Handanovic, a pochissimi centimetri dal rivale, non è riuscito a bloccare il colpo.

Il gol del Verona è stato però annullato dall’arbitro Abisso, per fallo di Faraoni su Handanovic. Rivendendo l’episodio, però, sembra che non ci sia alcun intervento scorretto da parte del giocatore della squadra veneta.

Ed è per questo che sui social si è scatenata una grassa protesta contro chi arbitrato Inter-Verona, soprattutto per coloro che sedevano dietro gli schermi. Difatti, è sembrato assurdo che la decisione di Abisso non abbia subito alcuna correzione da chi dirigeva al Var.

Di seguito, il video dell’episodio: