Classifica Serie A aggiornata: Fiorentina-Juve 1-1, il Milan può allungare

La classifica aggiornata dopo i match delle ore 15.00 Fiorentina-Juventus e Inter-Verona. Il Milan, dopo il pareggio bianconero, può provare l’allungo in classifica

Non un pomeriggio spumeggiante per la Juventus di Pirlo. I bianconeri erano chiamati alla vittoria per conquistare il secondo posto e consolidare la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma la Fiorentina di Iachini ha giocato un’ottima partita contro la Juventus, soprattutto nel primo tempo. Non a caso, dopo una serie di tentativi, la Viola è riuscita a passare in vantaggio grazie al gol di Dusan Vlahovic dal dischetto.

Leggi anche:

Nel secondo tempo è poi arrivato il pareggio bianconero grazie al gol di Alvaro Morata. I vari tentativi della Juventus nel finale della gara non sono però bastati a trovare il vantaggio, ed è quindi terminata 1-1 all’Artemio Franchi di Firenze.

La Juventus si ferma a 66 punti, attualmente gli stessi del Milan. Ma domani la squadra di Pioli, contro la Lazio, può tentare l’allungo e consolidare il secondo posto.

L’Inter è, invece, tornata alla vittoria. I nerazzurri, a San Siro, si sono imposti per 1-0 sul Verona di Juric. I tre punti conquistati affermano quanto ormai sia vicino lo scudetto per la squadra di Conte.

Di seguito la classifica aggiornata: