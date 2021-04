Serie A, Highlights Fiorentina-Juventus: gol e azioni salienti | Video

Fiorentina-Juventus, la cronaca e il video con gli highlights del match della 32.a giornata disputato al Franchi, domenica 25 aprile

Una splendida giornata di sole accoglie le due squadre sull’altrettanto splendido terreno di gioco del Franchi tirato a lucido per il match casalingo più atteso della stagione dei viola. E’ la Fiorentina a fare la partita nel primo tempo agevolata da una Juventus davvero poco intraprendente. Cristiano Ronaldo che, di fatto, non si è mai visto è l’emblema dei bianconeri nella prima frazione nella quale la Fiorentina prima colpisce il palo con un tiro di Pulgar deviato da Bonucci poi passa in vantaggio al 27′ con il rigore di Vlahovic che beffa Szczęsny con il “cucchiaio”. Penalty concesso con l’on field review cui è ricorso l’arbitro Massa per valutare l’evidente tocco di braccio di Rabiot.

Sotto 1-0, la Juventus si fa vedere finalmente dalle parti di Dragowski solo nel finale. Merito di Dybala che serve Ramsey solo davanti al portiere viola. La deviazione in scivolata del gallese però finisce fuori dando agli spettatori da casa l’illusione del gol, talmente la palla è passata vicino al palo. Una fiammata che non salva la pessima prestazione dei bianconeri

Fiorentina-Juventus, secondo tempo

Ben tre cambi nell’intervallo. La Juventus rinforza l’attacco con Morata e Kulusevski al posto di Bonucci e Dybala mentre Iachini sostituisce Venuti con Martinez Quarta. Passano 33 secondi e proprio Morata trova il gol del pareggio con uno splendido tiro a giro dal vertice dell’area che sorprende Dragowski anche con l’ausilio del palo che accompagna la palla in rete.

E’ un’altra Juventus più vivace e propositiva. I bianconeri costringono la Fiorentina ad arretrare e i viola non riescono a ripartire con la stessa efficacia della prima frazione. La grande opportunità per il vantaggio all’83’ con Ronaldo che manca incredibilmente un colpo di testa dall’area piccola.

Nel finale, il forcing della Juventus non produce occasioni con la difesa viola che si difende con ordine. Finisce 1-1. Per la Fiorentina un punto prezioso per la lotta salvezza. Per i bianconeri, la situazione in zona Champions rischia di complicarsi ulteriormente con le eventuali vittorie delle inseguitrici.