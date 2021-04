Lazio-Milan, i convocati di Pioli: ci sono Theo e Tomori, out Ibra

La lista dei convocati del Milan in vista del match di domani sera contro la Lazio. La gara valida è per la 33° giornata di Serie A

È stata da poco diramata la lista dei convocati di Stefano Pioli per la trasferta all’Olimpico di domani sera. Come previsto, sono presenti Bennacer, Theo Hernandez e Tomori.

Zlatan Ibrahimovic è invece assente. Lo svedese non ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio.

Di seguito la lista completa dei convocati rossoneri:

PORTIERI

G. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Mandžukić, Rebić.

