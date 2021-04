Dalla Germania – Maignan al Milan, è fatta! Accordo totale, cifre e contratto

Secondo le notizie che filtrano dai media tedeschi, il Milan ha raggiunto l’accordo con il Lilla per acquisire Mike Maignan, portiere francese

Sembra essere cosa fatta: in estate Mike Maignan approderà al Milan. La società rossonera ha già stretto un accordo con il Lille, squadra nella quale milita il portiere francese. La notizia, che stupisce tutti, è stata lanciata dal tabloid tedesco SPORT1.

Le informazioni riportate nell’articolo relativo alla notizia, svelano anche i dettagli contrattuali che vedono Maignan al Milan la prossima stagione. Il portiere si legherà ai colori rossoneri per cinque anni, con uno stipendio stagionale di 3 milioni di euro. Il Milan, invece, pagherà una somma di 15 milioni di euro per l’acquisto del 25enne, che ha un contratto in scadenza nel 2022.

Come spiega la medesima fonte, la società rossonera ha battuto la concorrenza del Borussia Dortmund, l’altro club concretamente interessato a Mike Maignan. È possibile che, in questo caso, sia stata assolutamente decisiva la volontà del portiere francese.

Come spiega Patrick Berger, autore dell’articolo in questione, adesso Gianluigi Donnarumma potrebbe davvero lasciare il Milan, con la Juventus in prima linea pronta ad accoglierlo.

#BVB – Mike Maignan (25) from OSC Lille to AC Milan is a done deal, @SPORT1 understands. Long-term contract, transfer fee around €15m. Maignan was also a transfer target for @BVB. Gianluigi Donnarumma (22) is a free agent and now set to leave Milan. Juventus in pole position. — Patrick Berger (@berger_pj) April 25, 2021

Milan, è addio a Donnarumma?

La notizia riportata dal portale tedesco lascia davvero di stucco, e soprattutto fa sorgere dei grossi dubbi sulla permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan. Gigio è da anni una bandiera del club rossonero, ma gli ostacoli attorno al suo rinnovo stanno davvero rendendo possibile il suo addio.

Come dicevamo stamattina, il Milan ha concesso un mese di tempo al portiere campano per dare una risposta sul suo rinnovo e alla relativa offerta presentata dal club. È ormai noto che siano stati offerti 8 milioni di euro come ingaggio stagionale a Donnarumma, ma nè lui nè il suo agente hanno ancora fatto sapere le loro intenzioni.

A giugno, Gigio sarà un calciatore svincolato e potrà andare via a parametro zero. I tifosi, ma anche la stessa società, non vogliono credere ad un simile andazzo. Sta di fatto che il Milan, per non correre grossi rischi con la situazione “Raiola&Donnarumma”, avrebbe deciso di acquisire le prestazioni di Mike Maignan.