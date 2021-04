Sky – Lazio-Milan, Theo Hernandez ci sarà! Novità in attacco

La probabile formazione che Stefano Pioli schiererà in campo contro la Lazio domani sera. Le ultime news da Sky Sport

Quello di domani sera sarà una scontro tra titani. Sia la Lazio che il Milan sono in piena lotta Champions League, e per tale motivo la gara tra le due potrà essere assolutamente decisiva. Mancano soltanto sei match al termine del campionato e non sono più concessi passi falsi.

Il Milan occupa il secondo posto a quota 66 punti, ma la Lazio, sesta in classifica con 58 punti, ha una partita in meno ancora da disputare. I rossoneri domani, come forse mai in questa stagione, hanno l’obbligo di conquistare i tre punti, pena la non qualificazione alla prossima Champions.

Stefano Pioli, però, in questa settimana ha dovuto fare i conti con tre assenze pesanti: Bennacer, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic. L’algerino ha per fortuna recuperato dalla contusione alla caviglia e sarà quindi presente nel match contro la Lazio. Discorso diverso per gli altri due, e soprattutto per Zlatan Ibrahimovic.

Di fatti, se Theo ha una buona possibilità di essere presente nella gara di domani, questo è impossibile per lo svedese. Ormai è confermata la sua assenza! Quindi, il Milan dovrà ancora una volta fare a meno del suo leader tecnico e mentale. Ciò non toglie che la squadra deve riscattarsi dai pesanti errori e dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo nell’ultima di campionato.

Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera

Stefano Pioli dovrà provare a schierare la migliore formazione in campo contro la Lazio, trovando il giusto equilibrio tra qualità e condizione. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, e in particolare da Manuele Baiocchini, il Milan domani sera dovrebbe giocare con Theo Hernandez e Mario Mandzukic titolari.

In pratica, rimane invariata la solita formazione titolare, ma stavolta al posto di Leao prima punta, il tecnico rossonero avrebbe optato per una scelta più tattica. Le prestazioni del giovane portoghese non hanno mai convinto quando è stato chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic. La grinta e la forza di Mario Mandzukic potranno dare la giusta carica alla squadra? Il croato è certamente un attaccante di razza, del quale ci si può fidare.

Per quanto riguarda la fascia sinistra di difesa, sembra che Theo abbia recuperato e che quindi possa partire dal 1’ minuto contro la Lazio. Stesso discorso per Fikayo Tomori, che ieri aveva risentito di qualche problemino fisico durante l’allenamento. Il centrale inglese pare aver recuperato, per questo è pronosticato come titolare per il match di domani.

Di seguito la probabile formazione rossonera secondo Sky Sport:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.