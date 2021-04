Lazio-Milan, probabili formazioni: Theo recupera, confermato Tomori

Le ultime di formazione in vista di Lazio-Milan di questa sera. Secondo la Gazzetta saranno pochi i cambi nelle scelte di Pioli.

L’importanza del match Lazio-Milan per entrambe le squadre sfidanti è difficile da spiegare con le parole. Da una parte c’è la banda rossonera, che ha perso momentaneamente il secondo posto e ha necessità assoluta di difenderlo dall’assalto dell’Atalanta.

Dall’altra la Lazio, che con la sconfitta in casa del Napoli rischia di restare fuori dal treno per la zona Champions. Ultima chiamata questa sera all’Olimpico per la formazione di Simone Inzaghi. Ma sarà battaglia vera, in un match che già all’andata regalò emozioni e colpi di scena.

Intanto, dalle ultime di formazione che arrivano dalla Gazzetta dello Sport, pare che i due tecnici non siano intenzionati a cambiare molto negli schieramenti iniziali. Continuità ed affidabilità nelle decisioni finali in vista del posticipo della 33.a giornata di Serie A.

La formazione del Milan

Stefano Pioli ieri in conferenza stampa ha dato indicazioni chiare sul possibile schieramento titolare di stasera allo stadio Olimpico. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, in miglioramento ma disponibile solo per il match contro il Benevento di sabato sera.

Ottime chance di partire titolare per Theo Hernandez, che avrebbe recuperato dal fastidio muscolare recente. Infine dubbio Tomori: il difensore inglese ha subito un problemino nella seduta di sabato. Ma secondo la Gazzetta non dovrebbe essere qualcosa di grave.

Il Milan dovrebbe schierarsi con Donnarumma tra i pali. Difesa con Calabria ed il rientrante Theo sui lati e l’ormai consolidato tandem Kjaer-Tomori in mezzo. A centrocampo rientra anche Bennacer al fianco di Kessie. Sulla trequarti non cambierà nulla: Saelemaekers a destra, Calhanoglu al centro e Rebic a sinistra. Finalmente spazio per Mandzukic come prima punta.

La probabile formazione: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.

La formazione della Lazio

Risponde la Lazio del ritrovato mister Inzaghi, finalmente negativo al Covid-19 e pronto a sedersi in panchina. Il tecnico sembra destinato ad apportare un solo cambio al suo undici titolare rispetto al 5-2 subito sul campo del Napoli giovedì scorso.

Si tratta di Lulic che dovrebbe prendere il posto a sinistra di Fares. Per il resto tutto confermato: spazio dal 1′ minuto per Leiva e Immobile nonostante i fastidi muscolari recenti. Panchina per l’ex milanista Musacchio, vero e proprio caso all’interno della rosa della Lazio.

La probabile formazione: (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.