Lite Ibra-Lukaku, multe a calciatori e club

La FIGC ha reso note le cifre delle sanzioni economiche a Ibrahimovic e Lukaku dopo la lite nel derby di Coppa Italia

Sono state decise e rese note le entità delle sanzioni a Zlatan Ibrahimovic e Romelo Lukaku in seguito alla pessima lite avvenuta il 26 gennaio nel derby di Coppa Italia. Anche i club, Milan e Inter, sono stati multati per l’accaduto.

La FIGC ha comunicato l’entità dei provvedimenti attraverso una nota ufficiale:

“Ammenda di 4.000 euro per Ibrahimovic, 3.000 euro per Lukaku, 2.000 euro per il Milan e 1.250 euro per l’Inter: sono queste le sanzioni con le quali sono stati puniti i due calciatori e le società a seguito dell’accordo raggiunto dalle parti. Le due società sono state multate per responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio tesserato“.

Come possiamo ricordare, la Procura Federale aveva aperto un’indagine in merito alla lite verbale che ha avuto luogo tra Ibrahimovic e Lukaku. I due sono stati sanzionati a causa di un “comportamento antisportivo con frasi provocatorie, comprovanti un messaggio sportivo per nulla consono ai criteri di lealtà, probità e sportività dettati dal Codice di Giustizia Sportiva”.