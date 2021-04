Pioli, i precedenti con le ex squadre allenate: tutti i risultati in Serie A

Pioli ritrova la Lazio, compagine con la quale ha ottenuto il miglior risultati in carriera in campionato. Vediamo qual è, al momento, lo score di risultati ottenuto dall’allenatore rossonero contro le ex squadre nei recenti campionati di Serie A

Esattamente sei anni fa, Stefano Pioli era in lotta per un posto in Champions League. Era la stagione 2014-15 e l’attuale tecnico rossonero allenava la Lazio, avversaria del Milan nel match clou della 32.a giornata in programma all’Olimpico lunedì 26 aprile. Proprio come nel campionato attuale c’era un duello ravvicinato tra le contendenti con Roma, Napoli e la stessa a contendersi il terzo posto utile per i preliminari. A spuntarla, all’ultima giornata, fu proprio la Lazio di Pioli vincitrice dello scontro diretto con il Napoli al San Paolo con un 2-4 maturato nel finale dopo un errore di Higuain dal dischetto sul 2-2.

Quel terzo posto è stato il miglior risultato ottenuto in carriera da Pioli in Serie A. Con la Lazio sarebbe tuttavia durata poco. Dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions contro il Bayer Leverkusen di Calhanoglu, nella primavera 2016 è arrivato l’esonero dopo un ko 4-1 nel derby con la Roma di Spalletti. Al suo posto è subentrato Simone Inzaghi che ancora siede sulla panchina biancoceleste.

Proprio alla Lazio, da quando è al Milan, Pioli ha inferto due sconfitte dolorosissime. La prima, l’estate scorsa alla ripresa del campionato post lockdown con lo 0-3 all’Olimpico che ha di fatto spezzato le speranze scudetto di Immobile e compagni nel duello con la Juve. L’altra, a dicembre, nell’indimenticabile 3-2 pre natalizio con l’incornata decisiva di Hernandez allo scadere.

Leggi anche

Pioli, i risultati contro le ex squadre allenate in Serie A

Lo spunto delle recenti sfide contro i biancocelesti può servirci da spunto per analizzare il rendimento di Pioli contro le ex squadre dopo averle allenate in Serie A dal 2011. Il gruppo comprende, oltre alla Lazio, il Bologna, l’Inter e la Fiorentina.

Pioli contro il Bologna (allenato dal 2011 al 2014)

Lazio-Bologna 1-0

Bologna-Lazio 2-2

Bologna-Inter 0-1

Fiorentina-Bologna 2-1

Bologna-Fiorentina 1-2

Bologna-Fiorentina 0-0

Bologna-Milan 2-3

Milan-Bologna 5-1

Milan-Bologna 2-0

Bologna-Milan 1-2

8 vittorie; 2 pareggi; 0 sconfitte

Pioli contro la Lazio (allenata dal 2014 al 2016)

Inter-Lazio 3-0

Lazio-Fiorentina 1-1

Fiorentina-Lazio 3-4

Lazio-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Lazio 1-1

Milan-Lazio 1-2

Lazio-Milan 0-3

Milan-Lazio 3-2

3 vittorie; 3 sconfitte; 2 pareggi

Pioli contro l’Inter (allenata nel 2017)

Inter-Fiorentina 3-0

Fiorentina-Inter 1-1

Inter-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Milan 3-3

Inter-Milan 4-2

Inter-Milan 1-2

Milan-Inter 0-3

1 vittoria; 2 pareggi; 4 sconfitte

Pioli contro la Fiorentina (allenata dal 2017 al 2019)

Fiorentina-Milan 1-1

Milan-Fiorentina 2-0

Fiorentina-Milan 2-3

2 vittorie; 1 pareggio

Se si esclude l’Inter, al momento, il bilancio di vittorie è in positivo per Pioli contro Bologna, Lazio e Fiorentina, sebbene quest’ultima da ex sia stata affrontata meno volte rispetto alle altre. In totale il bilancio aggiornato ad oggi è di 14 vittorie, 7 sconfitte e 7 pareggi.