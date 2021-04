Calciomercato Milan, via libera per l’esterno: colpo da 15 milioni

Il Bologna è intenzionato a puntare su Skov Olsen. Appare chiara l’idea di privarsi in estate di Orsolini. L’esterno italiano piace anche al Milan

Come più volte raccontato, il Milan è intenzionato a regalarsi un nuovo esterno di destra. Su Alexis Saelemaekers, vista anche la giovane età, non ci sono dubbi: l’ex Anderlecht continuerà a essere parte integrante del progetto rossonero. Il club rossonero vuole puntare sul belga, che in futuro potrebbe diventare un vero e proprio jolly.

Chi è in dubbio è invece Samu Castillejo. Il Milan si aspettava un apporto diverso da parte dello spagnolo, che la passata stagione – con l’addio di Suso – si era reso protagonista di un ottimo girone di ritorno.

Il salto di qualità tanto atteso non c’è stato, anzi. L’ex Villarreal ha spesso deluso e i numeri non sono certo buoni. E’ vero che Castillejo ha giocato spesso a partita in corso ma i tre gol in quaranta presenze sono comunque pochi. L’idea, come raccontato, anche stamani è quella di cedere il calciatore. Il Milan può venderlo per 8-10 milioni di euro così da no mettere a bilancio una minusvalenza.

Interesse dalla Spagna

Castillejo piace tanto in Spagna. Sembra dunque esserci la Liga nel suo futuro, con Valencia, Siviglia ed Espanyol pronte a formulare un’offerta ai rossoneri. Il Milan è dunque pronto a valutare le proposte che arriveranno sul tavolo. Ci sarà da capire se soddisferanno Castillejo, che non ha mai voluto lasciare Milano, dove si trova bene.

Occhi puntati su Orsolini

Con l’addio di Castillejo, l’arrivo di un nuovo esterno sarebbe praticamente certo. Tra i profili che piacciono c’è anche quello di Riccardo Orsolini. L’esterno italiano è stato messo sul mercato: un chiaro segnale di ciò – come riporta la versione bolognese di La Repubblica – è che i Felsinei hanno deciso di puntare su Skov Olsen.

Il marchigiano ha un contratto in scadenza nel 2022 e non sembrano esserci margini per un rinnovo. L’addio in estate, per non perderlo a zero un anno, è praticamente certo. La valutazione di Orsolini è di circa 15-18 milioni di euro. Sul giocatore non c’è però solo il Milan: attenzione, infatti, anche a Roma e Fiorentina.