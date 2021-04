Calciomercato Milan: Donnarumma non risponde, Maignan aspetta

Trattativa bloccata quella per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano non ha ancora dato risposta al Milan: l’offerta è sul tavolo di Mino Raiola. Senza il rinnovo del numero uno della Nazionale, a vestire il rossonero sarà Mike Maignan, estremo difensore del Lille

Anche stamani sui giornali sportivi italiani si parla ancora tanto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere continua a tacere e i tifosi hanno ormai perso la pazienza, no la dirigenza del Milan, che ancora spera nel rinnovo del portiere campano classe 1999.

L’ultima offerta dei rossoneri, di otto milioni di euro netti, complessivi, difficilmente verrà modificata. Il club di via Aldo Rossi si augura che Donnarumma alzi presto il telefono per firmare. Difficile che ciò accada prima della chiusura del campionato. L’estremo difensore della Nazionale italiana vuole, infatti, giocare la Champions League, mai come adesso tornata in discussione in casa Milan.

Nel frattempo la Juventus ha rinnovato il suo apprezzamento per Donnarumma. I bianconeri sembrerebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta migliore, sui 10 milioni di euro, oltre ovviamente alla ricca commissione per Mino Raiola.

La qualificazione in Champions League non è certa, però, nemmeno in casa bianconera. Il club di Torino, inoltre, deve fare i conti con la presenza ingombrante del contratto di Cristiano Ronaldo, sui 60 milioni di euro lordi, e in rosa ha già un portiere, il polacco Szczesny, che guadagna poco più di 7 milioni di euro netti a stagione. Per sbrogliare la matassa Donnarumma, ci vorrà dunque ancora del tempo, anche perché per Raiola non sarà facile trovare altre offerte in giro per l’Europa. Il Psg ha da poco rinnovato il contratto di Navas e per adesso non ha intenzione di puntare sull’italiano.

Maignan blindato

Il Milan, come raccontato, continua a sperare nella permanenza di Gianluigi Donnarumma ma non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Anche stamani arrivano conferme in merito ad un accordo praticamente blindato con il Lille per Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ed è pronto a lasciare la Ligue 1 per una cifra vicina ai 12-15 milioni di euro.