Milan-Benevento, arbitra Calvarese

Sarà Giampaolo Calvarese a dirigere il match in programma sabato sera tra Milan e Benevento. Ecco la squadra arbitrale completa

Come ogni giovedì, la Lega Serie A e l’AIA hanno designato le squadre arbitrali per i match del prossimo turno di Serie A. Ebbene, per Milan-Benevento, partita valida per la 34° giornata di campionato, è stato designato l’arbitro Giampaolo Calvarese delle sezione di Teramo.

Questo sarà accompagnato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Gli addetti al VAR saranno invece Mariani e Aliasso. Infine, il quarto uomo sarà Fourneau.

Milan-Benevento match in programma sabato alle ore 20.45

Squadra arbitrale

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Passeri – Costanzo

IV uomo: Fourneau

Var: Mariani

Avar: Alassio