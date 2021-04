Nuovo San Siro, Comune di Milano concede proroga a Inter e Milan

Una buona notizia per Inter e Milan in ottica nuovo stadio. Il Comune di Milano ha concesso la proroga ai due club per la consegna delle documentazioni

La notizia è degli ultimi minuti. Il Comune di Milano ha deciso di accogliere l’istanza pervenuta da AC Milan e FC Internazionale, e ha concesso favorevolmente la proroga del termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta ai due club di calcio.

Lo ha reso noto Palazzo Marino precisando che la scadenza, inizialmente fissata al 5 maggio, viene rinviata per consentire a Milan ed Inter di reperire le attestazioni e completare gli atti e le autocertificazioni necessarie alla causa. Questo la nota del Comune di Milano:

