ML – Kjaer e Calabria, nessun allarme: non sarebbero a rischio per Milan-Benevento

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Kjaer e Calabria non si sono allenati nella giornata di oggi. Le ultime sulle loro condizioni

Domani il Milan è chiamato a rialzarsi dalle pesanti sconfitte contro Sassuolo e Lazio. La qualificazione alla prossima Champions League è in forte rischio, per tale motivo in queste ultime cinque giornate di campionato per i rossoneri è vietato commettere altri passi falsi.

Sino a ieri, trapelavamo ottime notizie da Milanello, dato che anche Ibrahimovic è rientrato in gruppo. Si pensava, quindi, che Pioli avrebbe avuto a disposizione ogni pedina del suo scacchiere: fattore essenziale per affrontare al meglio il finale di stagione.

Nella giornata di oggi, però, le dinamiche sembrano essersi modificate, e una brutta notizia è filtrata da Milanello. Mister Pioli dovrà far a meno di Davide Calabria e Simon Kjaer nel match di domani contro il Benevento?

Leggi anche:

ML – Calabria e Kjaer con la febbre

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, Calabria e Kjaer hanno saltato l’allenamento odierno. Una notizia che stupisce in negativo! I due difensori rossoneri sono rimasti a casa a causa di una leggere influenza. Qualche linea di febbre e niente più. È stato confermato che non si tratta di Covid-19.

Ad ogni modo, i due dovrebbero esserci senza ulteriori complicazioni nel match di domani sera contro il Benevento. Attendiamo quindi aggiornamenti sulle loro condizioni.