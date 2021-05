Calciomercato Milan, colpo De Paul: rossoneri perplessi

La Gazzetta dello Sport ha rilanciato per il Milan il nome di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino dell’Udinese piace parecchio ai tifosi rossoneri, che oggi si sono letteralmente scatenati sui social. Le perplessità dei sostenitori del Diavolo sono legate a Mino Riola

I tifosi del Milan tornano a sognare un grande colpo. In mattinata è tornato prepotentemente di moda per i rossoneri il nome di di Rodrigo De Paul. Il talento argentino è letteralmente esploso in questa stagione, diventando uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Il classe 1994 sta trascinando l’Udinese alla salvezza con i suoi gol e assist: in 31 partite in Serie A, le reti ad oggi sono otto così come i passaggi vincenti. Ma De Paul non è solo qualità, in questi mesi il giocatore ha dimostrato di essere un centrocampista totale.

Impossibile non apprezzare un calciatore così. Il Milan – come raccontato da La Gazzetta dello Sport – per riuscire ad abbassare le pretese dell’Udinese – che chiede ben 40 milioni di euro – sarebbe pronto ad inserire i cartellini di diversi giovani, che piacciono ai bianconeri, come Pobega, Hauge e Brescianini.

Leggi anche:

Entusiasmo rossonero

I tifosi del Milan sono chiaramente entusiasti del possibile colpo De Paul. L’argentino, come raccontato, non è certo un nome nuovo per il mondo rossonero. In passato a Casa Milan si sono tenuti diversi incontri con il suo vecchio entourage. Oggi però le cose sono cambiate e dietro a De Paul c’è adesso Mino Raiola.

Non di certo un dettaglio e i tifosi del Milan – sui social – lo hanno fatto notare, manifestando tutte la loro perplessità. L’argentino piace davvero tanto ai sostenitori del Diavolo ma l’avere ancora un altro assistito del noto agente preoccupa non poco. E’ certo però che il nome di De Paul sta facendo tanto discutere e non è un caso che sia tendenza su Twitter, con oltre diecimila tweet.

Ecco alcuni tweets:

De Paul sei forte, mi piaci.

Ma hai come procuratore Raiola.

Per quanto mi riguarda puoi benissimo andare altrove. — Yo⚡️hy 👑 (@yoshy_tempesta) May 1, 2021

Milan Twitter: "Basta assistiti di Raiola dopo Donnarumma, Romagnoli e Ibra. Bisogna fare piazza pulita!!!" Sempre il Milan Twitter quando esce una notizia su De Paul: pic.twitter.com/PgLNEBBzRM — Duivel (@FinallyDuivel) May 1, 2021

Ma come Rodrigo De Paul, non giocate coi miei sentimenti. — Carlo (@ElBuffi82) May 1, 2021