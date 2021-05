Calciomercato Milan, offerta per De Paul: soldi e contropartita

De Paul torna a essere un obiettivo di mercato del Milan, che ha pronta l’offerta per l’Udinese. Sul tavolo denaro e anche un giocatore.

Ritorno di fiamma del Milan per Rodrigo de Paul. Il club rossonero ha rimesso nel mirino il centrocampista offensivo dell’Udinese in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

Sicuramente il giocatore lascerà il Friuli, è pronto per fare il salto in una squadra più importante di quella bianconera. Alla piazza di Udine deve tanto, ma è desideroso di mettersi alla prova in un ambiente dove l’ambizione sia diversa dalla semplice salvezza in campionato. Vuole disputare le coppe europee.

Leggi anche:

Hauge e soldi per de Paul: la proposta del Milan

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che l’Udinese ha fissato a circa 40 milioni di euro il prezzo di de Paul. Ma il Milan, per limitare l’esborso di denaro, è pronto a offrire uno dei propri giovani oltre a un conguaglio economico.

Il quotidiano sportivo nazionale spiega che c’è Jens Petter Hauge in cima alla lista di chi potrebbe rientrare nell’operazione. Altre opzioni sono i centrocampisti Tommaso Pobega e Marco Brescianini, che in questa stagione hanno giocato in prestito rispettivamente con Spezia ed Entella.

L’Udinese ha preso atto della volontà del Milan, però si è riservata di dare una risposta più avanti. Sulle tracce di de Paul ci sono anche Inter, Juventus e squadre estere. Ovviamente il club bianconero attende tutte le offerte per poi prendere una decisione, spera in un’asta per guadagnare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello.

L’argentino al Milan potrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu, il cui contratto va in scadenza a giugno 2021 ed è ancora lontano dal rinnovo. Sa giocare come trequartista e dunque non avrebbe problemi nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. E in caso di cambio modulo, può anche agire da mezzala. La duttilità tattica non gli manca, così come non gli mancano le qualità tecniche.

De Paul in questa stagione ha realizzato 8 gol e 9 assist nelle 33 presenze collezionate tra Serie A e Coppa Italia. Ottimi numeri per l’ex Valencia, che da poco è entrato nella scuderia di Mino Raiola. Un agente con il quale il Milan sta avendo difficoltà a rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma e con il quale non è mai facile prendere accordi.