Calciomercato Milan, Commisso piomba sul difensore

Non c’è solo il Milan su Matteo Lovato. Il difensore classe 2000 di proprietà del Verona piace a tante squadre di Serie A. Ora ci pensa anche la Fiorentina di Rocco Commisso

Ad oggi l’unica certezza per la difesa porta il nome di Simon Kjaer. Il centrale danese è uno dei punti fermi da cui ripartirà il Milan di Stefano Pioli la prossima stagione.

Chi ci sarà al suo fianco, però, è tutto da capire. Fikayo Tomori – nonostante le ultime partite con diverse sbavature – ha convinto la dirigenza rossonera: per riscattarlo dal Chelsea servono 28 milioni di euro. Servono i soldi della Champions League per non lasciarsi scappare il centrale nato in Canada.

Non è molto chiaro il futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano – anche per via di diversi guai fisici – non gioca una partita da titolare dallo scorso 7 marzo. Stasera dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto ma cosa succederà a fine stagione non è molto chiaro. Il difensore classe 1995 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e senza un prolungamento del contratto potrebbe lasciare in estate. Se le voci sulle richieste – 6 milioni di euro netti a stagione – dovessero essere confermate, difficilmente arriverà la firma. Su Romagnoli c’è da tempo l’interesse della Juventus.

Concorrenza per Lovato

E’ evidente dunque, che potrebbe davvero esserci spazio per l’acquisto di un nuovo difensore. Tra i centrali che la società continua a seguire c’è anche Matteo Lovato. Il giocatore classe 2000 sta vivendo una stagione non proprio esaltante, anche per via delle tante voci ma l’interesse dei club nei suoi confronti non è scemato.

Al Milan ma non è l’unica squadra sulle sue tracce: il giocatore è finito nel mirino di Roma, Juventus e Fiorentina. I viola sono la novità degli ultimi giorni: Commisso non ha ancora scelto il tecnico ma se dovesse puntare su Juric – come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – avrebbe una carta importante da giocarsi.

La Fiorentina – come stiamo raccontando – deve fare i conti con le possibili cessioni di Milenkovic e Pezzella, entrambi nel mirino del Milan, ma che potrebbero prendere altre strade.