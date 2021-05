Diretta Live Milan-Benevento: cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 34esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA IN TEMPO REALE DI MILAN-BENEVENTO

Milan-Benevento: cronaca della partita

20′ – Il Benevento è in partita, il Milan deve stare attento.

16′ – Contropiede fulmineo dei rossoneri, ma Leao davanti a Montipò si fa respingere il tiro a botta sicura. Errore del portoghese.

15′ – Ionita ci prova col destro dalla distanza, Donnarumma mette in corner tuffandosi alla sua destra.

14′ – Buona azione del Milan, il tiro di Saelemaekers dall’interno dell’area viene respinto da Montipò, poi Ibrahimovic col sinistro calcia debolmente e il portiere avversario blocca senza problemi.

11′ – Occasione per il Benevento, Lapadula si inserisce bene tra Tomori e Dalot ma col sinistro davanti a Donnarumma mette fuori. Chance ghiotta!

6′ – GOL MILAN! Calhanoglu non sbaglia davanti a Montipò al termine di una bellissima azione rossonera! Sull’assist di Saelemaekers c’è il velo di Kessie, palla che arriva ad Hakan e conclusione di destro rasoterra che non lascia scampo al portiere.

5′ – Primi minuti equilibrati in campo.

1′ – Match iniziato a San Siro!

Alle 20:45 l’arbitro Calvarese darà il via all’incontro.

LEGGI ANCHE -> Milan-Benevento, Sky o Dazn: dove vederla in diretta tv e in streaming

La presentazione del match di San Siro

Il Milan è obbligato a vincere contro il Benevento. Dopo le due sconfitte brucianti contro Sassuolo e Lazio, la qualificazione alla prossima Champions League è compromessa e diventa di vitale importanza conquistare 3 punti oggi a San Siro.

Pioli lascia in panchina Calabria e Kjaer, non al meglio, schiera Dalot a destra e Romagnoli al centro della difesa. Completano il reparto Tomori e Theo Hernandez. Centrocampo invariato, mentre si rivede titolare Rafael Leao come esterno sinistro offensivo e Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco.

La squadra di Inzaghi è reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Udinese e nelle ultime cinque partite ha fatto solamente due punti, scalando al terzultimo posto della classifica e dunque in zona retrocessione. A Milano, nello stadio che ha regalato tante gioie a Pippo, la formazione campana cerca un’impresa per dare impulso alla propria lotta salvezza.

Formazioni ufficiali Milan-Benevento

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Rebić. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioniță; Iago Falque, Improta; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli; Gaich, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, Schiattarella, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Precedenti Milan-Benevento e Pioli-Inzaghi

Tra le due squadre ci sono solamente tre precedenti: una vittoria per il Milan, un pareggio e una vittoria per il Benevento. All’andata allo stadio Ciro Vigorito i rossoneri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Kessie e Leao.

Nella Serie A 2017/2018 la squadra campana è stata una bestia nera per il Diavolo. All’andata i ragazzi allora guidati da De Zerbi hanno fermato sul 2-2 quelli di Gattuso grazie a un incredibile gol del portiere Brignoli al 95′. Al ritorno a San Siro hanno persino vinto 1-0 grazie al gol di Iemmello.

Tra gli allenatori cinque precedenti: tre vittorie per Pioli, un pareggio e una vittoria di Inzaghi. L’unico successo di Pippo risale a quando allenava proprio il Milan e a San Siro sconfisse la Lazio del collega per 3-1 nella prima giornata della Serie A 2014/2015. Al ritorno con lo stesso risultato vinsero i biancocelesti all’Olimpico. L’unico pareggio è lo 0-0 del 25 novembre 2018, quando Inzaghi guidava il Bologna e Pioli la Fiorentina.