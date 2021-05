Milan-Benevento, probabili formazioni: chance per Leao

Pioli e Inzaghi hanno ancora qualche piccolo dubbio sulle formazioni da impiegare in Milan-Benevento. Nei rossoneri Leao giocherà titolare.

Stasera il Milan è chiamato a tornare a vincere contro il Benevento. Dopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio, c’è un solo risultato accettabile a San Siro: la vittoria.

La corsa Champions League non è certamente terminata, ma è stata compromessa e i rossoneri devono assolutamente rialzarsi. Contro la squadra di Filippo Inzaghi, il grande ex, hanno la ghiotta chance di tornare a fare i 3 punti prima di scontrarsi con la Juventus nella prossima giornata in quello che probabilmente sarà uno spareggio decisivo.

Le scelte di Pioli e Inzaghi per Milan-Benevento

Stefano Pioli sembra intenzionato a confermare il modulo 4-2-3-1, anche se durante la partita potrebbe variare in un 4-2-2-2 con un attaccante più vicino alla prima punta. Nello specifico, Rafael Leao dalla posizione di esterno offensivo sinistro si può accentrare per affiancare Zlatan Ibrahimovic.

Il portoghese dovrebbe essere preferito ad Ante Rebic. Per il resto sulla trequarti saranno confermati Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. In mediana dovrebbe esserci ancora Ismael Bennacer ad affiancare Franck Kessie, mentre Sandro Tonali e Soualiho Meite partiranno dalla panchina.

In difesa sembra sicuro il ritorno da titolare di Alessio Romagnoli, ma resta da capire chi lo affiancherà tra Fikayo Tomori e Simon Kjaer. Quest’ultimo ieri aveva una leggera influenza, così come Davide Calabria. A destra potrebbe giocare Diogo Dalot se il numero 2 rossonero non dovesse farcela. A sinistra confermato Theo Hernandez.

Il Benevento di Inzaghi dovrebbe giocare con un 4-3-2-1. Davanti a Montipò quartetto difensivo composto da Depaoli, Glik, Caldirola e Barba. A centrocampo dovrebbero agire Hatemaj (favorito su Dabo), Viola e Ionita. Sulla trequarti Iago Falque e Caprari, mentre davanti giocherà probabilmente Lapadula e non Gaich.

SERIE A | MILAN BENEVENTO | PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (Dalot), Kjaer (Tomori), Romagnoli; Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hatemaj (Dabo), Viola, Ionita; Iago Falque, Caprari; Lapadula (Gaich).